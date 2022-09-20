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防災教育自幼扎根！921國家防災日、各校加強地震演練

▲國立秀水高工辦理地震避難演練，教導學生趴下、掩護、穩住的防護要領。（圖／教育部提供）
▲國立秀水高工辦理地震避難演練，教導學生趴下、掩護、穩住的防護要領。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-20 11:07:19

9月17日、18日連續2天發生芮氏規模6以上強震，造成民眾恐慌、花東傳出災情。教育部今（20）日表示，每年9月21日是「國家防災日」，學校防災避難是校園整體安全的一環，明天上午9點21分，全國防災警報響起，學校將以聲光音效方式模擬地震發生，師生同步實施就地避難掩護演練，希望「防災教育自幼扎根」，當地震來襲時，民眾能從容不迫應付，有效減低災損。

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教育部說明，教育部及各縣市政府所屬機關學校，每學期均訂有防災教育週，並利用921「國家防災日」進行演練，並擇定有優良示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，以檢證各項防災作為及器具的可行性，並供各單位機關觀摩參考，今年擇定國立秀水高工辦理。

秀水高工校長劉丙燈表示，防災不是例行公事，該校秉持實事求是的原則，依照教育部規定，辦理疏散避難演練示範，也邀集縣內高中職校軍訓人員參與觀摩，主要演練「趴下、掩護、穩住」防護要領，並教導疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，以培養師生災害應處能力。學校為了強化師生對於災害的應變，已於9月7日及14日持續對於災害情境加以練習，若災害發生時，師生均能鎮定不慌張，保護生命安全。

教育部表示，明天上午9點21分，將配合中央氣象局強震即時警報軟體模擬地震訊息，全國防災警報響起，學校以聲光音效方式模擬地震發生，此時全校各定點異地同步開始實施就地避難掩護，地震稍歇後，再由各任課師長引導學生頭頂書包，依各班疏散路線至操場集合，並實施人員清查及針對受驚嚇學生予以情緒安撫。

教育部指出，此次演練訓練目的為「疏散過程學生跌倒受傷如何處置」、「教學區失火如何控制及了解風向調整集合點」與「海嘯防災疏散」。

教育部表示，將秉持「防災教育自幼扎根」理念，將防災的觀念深植於校園各角落，創造安全無虞的校園環境，在面對災害來臨時，做好充分準備的態度，落實平時防震、防災準備，地震來襲時從容不迫應付，有效減低災損，確保校園及師生安全。

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