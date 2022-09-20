防災教育自幼扎根！921國家防災日、各校加強地震演練

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秀水高工校長劉丙燈表示，防災不是例行公事，該校秉持實事求是的原則，依照教育部規定，辦理疏散避難演練示範，也邀集縣內高中職校軍訓人員參與觀摩，主要演練「趴下、掩護、穩住」防護要領，並教導疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，以培養師生災害應處能力。學校為了強化師生對於災害的應變，已於9月7日及14日持續對於災害情境加以練習，若災害發生時，師生均能鎮定不慌張，保護生命安全。
教育部表示，明天上午9點21分，將配合中央氣象局強震即時警報軟體模擬地震訊息，全國防災警報響起，學校以聲光音效方式模擬地震發生，此時全校各定點異地同步開始實施就地避難掩護，地震稍歇後，再由各任課師長引導學生頭頂書包，依各班疏散路線至操場集合，並實施人員清查及針對受驚嚇學生予以情緒安撫。
教育部指出，此次演練訓練目的為「疏散過程學生跌倒受傷如何處置」、「教學區失火如何控制及了解風向調整集合點」與「海嘯防災疏散」。
教育部表示，將秉持「防災教育自幼扎根」理念，將防災的觀念深植於校園各角落，創造安全無虞的校園環境，在面對災害來臨時，做好充分準備的態度，落實平時防震、防災準備，地震來襲時從容不迫應付，有效減低災損，確保校園及師生安全。