孕婦確診別慌　照護重點、對抗病毒原則一次看

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孕婦染疫時，最重要的就是要控制體溫，可吃中藥或是普拿疼來幫助退燒。儘管人體經過發燒這一免疫反應後較能夠產生抗體，但孕婦要顧慮胎兒，最好不要持續發燒。尤其第一孕期的媽咪們更需要注意，因為這時胎兒正處於器官形成階段，若媽媽持續高燒，有可能引其胎兒畸形等問題，所以就算是低燒，周宗翰醫師也建議要先降溫。
中藥的白虎湯與麻杏石甘湯，還有清冠一號對於改善發燒有幫助，對孕產婦也非常安全；中藥「清冠一號」，則建議孕產婦不要與西藥併用。而以抗病毒藥物來說，默沙東的Molnupiravir不建議在孕期與哺乳期間使用，可能會對胎兒造成影響。輝瑞的Paxlovid則比較適合孕期和哺乳期間使用，但是Paxlovid不適合肝、腎功能嚴重異常者使用，加之其不能碾碎吞服，此外Paxlovid與許多藥物有交互作用，若媽咪們本身已有定期服用的藥物，用藥前務必告知醫師並與其討論。
病毒恐造成早產 染疫隨時監測胎動與產兆
確診了會影響胎兒嗎？這是每個孕媽咪最擔心的事情，當確診胎兒確實可能會受影響，通常在懷孕4-8週因為神經管發育較有可能影響胎兒，導致畸形，過3個月以後導致畸形的較少，但是早產的機率會增加。而新冠病毒可能侵襲胎盤導致發炎等，都可能造成子宮收縮而早產，確診孕婦要隨時監測產兆，不論週數都會提高早產的機率，主要是監測血壓是否＞160/110或＜80/40 mmHg，是否出現有規則子宮收縮、落紅、破水等。平常也要注意胎動，尤其5個月以上的孕婦一般都稍微有感覺，6-7個月以後，胎動如果和平常比起來明顯減少，就需要去檢查寶寶的狀況。若出現10分鐘規則痛、子宮收縮等產兆就要馬上送醫。
多補充水分、飲食、休息 調節正氣
確診後孕婦除了要儘量控制溫度外，也建議多補充水分，因為脫水會導致血液更易凝固。當有發燒、拉肚子的情形，更要大量補充水分。此外孕婦也要避免一直躺在床上，體力尚有餘裕的情況，要起來動一動，避免血栓的發生。孕婦的正氣，也就是免疫力通常是處於不足的狀態，藉由飲食及休息是能夠將正氣補充回來的，只要飲食得宜、作息正常，正氣便能維持動態的消長平衡。然而如果孕產婦熬夜、睡眠不足，再加上飲食不節制等NG行為，都會造成正氣只減不增，再加上情緒壓力大，調節免疫方面也會出問題，種種因素加起來，便會給新冠肺炎侵犯人體的好機會，
周宗翰醫師建議孕產婦要遵守下列「三要二遠離」的原則：
1. 要有充足的睡眠：研究顯示，睡眠時間越少、品質越差的人，免疫力會較睡眠充足的人來得低下。
2. 要有規律運動的習慣：運動可有助於免疫相關的細胞激素的分泌，因此建議可以每周進行2-3次的中強度運動，提升免疫細胞的功能。
3. 要均衡攝取各種營養：可多攝取蛋白質，幫助白血球、抗體的製造。每周也可以攝取2-3次的深海魚類，因為其富含Omega-3，能夠減低體內慢性發炎，減少免疫系統的工作。此外，飲食中也可酌量加一些大蒜、洋蔥等辛香類食物，以強化免疫系統的作用。
4. 遠離壓力源：若長期處在負面情緒及壓力底下，會使得免疫細胞的數量減少，並打亂免疫平衡。
5. 遠離含糖食品：若攝取過多精緻糖類，會使得免疫細胞活動減緩。
另外，營養的補充也很重要，它是體力的來源，也幫助媽咪們維持活力，讓小寶寶可以茁壯成長。國人一般欠缺高纖維食物的攝取，也很少曬太陽，缺乏維他命D，維他命D與人體的免疫力息息相關，可以幫助人體對抗外來病毒。所以媽咪們平常可以吃些維他命D含量高的食物，例如鮭魚、香菇、雞蛋等，當然更重要的是適當的曬太陽，及定期抽血檢驗。
對抗病毒三大重點 有懷疑就快篩
最後周宗翰醫師傳授對抗病毒3大重點：
- 減少曝露在大量病毒下，出入要戴口罩、勤洗手，保持社交距離。
- 疫苗儘可能打好打滿，保持良好飲食與作息，增進免疫力，這樣病毒初步進到體內時，免疫系統還有可能把病毒一舉消滅。
- 有症狀或懷疑就快篩。若病毒已經入侵體內並開始大量繁殖，這時就可能需要儘快尋求中醫協助來打贏這場戰爭，否則就可能會發生嚴重後果或留下後遺症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55130
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