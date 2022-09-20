猴痘可能導致心臟疾病？　研究：猴痘類似溫和版的「天花」潛在併發症仍是未知數

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該男子在症狀開始的五天後，因發燒、肌肉疼痛，加上他臉上、手上和生殖器上開始腫脹，於是去了診所，醫生通過皮膚檢查診斷他患上了猴痘。沒想到三天後，患者又來到急診科，他抱怨自己胸悶並已蔓延至左手手臂，醫生懷疑他患上急性心肌炎，於是將他送入重症監護室。
果不其然，心電圖結果發現了異常，該男子的C-反應蛋白、肌酸激酶(CPK)、高敏感性心肌旋轉蛋白I、B型利鈉蛋白鏈（BNP）的水平偏高，這表明其心臟受到了壓力性損傷。另外，心臟磁共振（CMR）的結果也顯示與心肌炎症一致，該男子確診為急性心肌炎。
一周後，該男子已完全康復並出院。JACC的主編指出：「這項病例研究讓我們對猴痘、病毒性心肌炎以及如何準確診斷並控制這種疾病有了更深的了解。」文章作者使用了CMR圖譜這一成像工具作為輔助來診斷心肌炎，作者表示目前還需要進行更多的研究才能確定猴痘和心臟損傷之間的關係。
目前，這個病例揭示了心臟損傷有可能是與猴痘感染有關的潛在併發症，這有助於加強醫學界及醫務人員的認知，讓他們能夠更全面地檢測猴痘患者的情況，好為更多潛在的併發症做準備，並且在未來也能進一步識別其他併發症。
猴痘自春天以來一直在美國、歐洲和其他地區蔓延，以前在這些地區猴痘是很少見的。據美國疾病控制和預防中心的報導，在美國，當前爆發的大多數病例主要都是同性戀和雙性戀的男性。
猴痘是通過密切接觸感染者的皮膚損傷、體液、近距離飛沫傳播而傳染的。其病發症狀可能持續兩到四周，包括發燒、寒顫、淋巴結腫大、呼吸道問題、肌肉酸痛，以及特有的水皰狀皮膚病變。
大部分的猴痘病例已證實是溫和的，猴痘病毒與天花相關，只不過天花更具攻擊性。專家建議猴痘患者或密切接觸者接種疫苗。
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