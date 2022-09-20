你「心動」了嗎？　醫揭「心房顫動」女性風險遠超男性足足高出五成

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什麽是心房顫動？心房顫動（Atrial fibrillation，簡稱房顫、A-fib），指的是心律不規則、極快的心律等心律失常症狀，這些症狀可能導致血栓形成，危害心臟健康。房顫對心律的影響，可導致中風或心力衰竭。
根據外媒Health Day報導，長久以來，醫生一直認為男性患上心房顫動（A-Fib）的風險高於女性，但事實可能恰恰相反。一項新的研究表明，女性患上心房顫動的風險，遠比男性高出50%。專家估計，直至2030年，將有超過一千兩百萬美國人患有房顫。
▲ 身高越高的人，患上房顫的風險越大。（示意圖／Pixabay）
女性房顫風險遠超男性研究人員找來兩萬五千名受試者，分析他們的房顫風險。結果表明，一個人長得越高，他們患上房顫的風險就越大。若一名男性和一名女性的身高完全相同，女性患上房顫的風險則比男性大得多。
美國洛杉磯Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai Medical Center心臟研究所負責人克里斯汀（Dr. Christine Albert）表示，「在過去的研究裏，所記錄的女性身高往往比男性矮，因此舊的研究表明女性房顫風險較低，但我們的研究發現，在調整女性的身高數據後，發現相同身高的人群裏，女性患上房顫的風險遠超男性，足足高出50%」。
「無論性別如何，我們都鼓勵大眾開始關注房顫的風險因素，有效的預防策略包括維持健康體重、控制血壓、不飲酒和加強鍛煉」。改善生活方式對於有房顫風險的人來説，是當務之急，也可以預防其他與心臟相關的疾病風險。
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