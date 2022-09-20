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趕快學起來！　皮膚科醫生分享「油痘肌護膚4大關鍵」做好防曬才是王道

趕快學起來！　皮膚科醫生分享「油痘肌護膚4大關鍵」做好防曬才是王道
趕快學起來！　皮膚科醫生分享「油痘肌護膚4大關鍵」做好防曬才是王道

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-20 11:30:58

夏天是一年中護膚的關鍵時期，夏天的艷陽會在皮膚上造成不可逆轉的傷害，例如曬黑和細紋。來自美國紐約的皮膚科醫生Julia Tzu表示，做好防曬對皮膚健康至關重要。她建議人們全年塗抹防曬霜，因爲即使在冬季，室外依然存在紫外線輻射，只是數量較少。只要做好防曬，搭配日常的護膚技巧，選擇適合自己膚質的護膚品，要養成好皮膚並不是夢想。

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▲ 皮膚科醫生呼籲人們四季都要做好防曬。（示意圖／Pixabay）

根據外媒Insider報導，Julia 直言自己的膚質是混合性皮膚，即前額、鼻子和下巴的皮脂腺更發達，T區容易出油。一般而言，混合性皮膚的人應慎選護膚產品，避開油類精華及過於厚重的面霜。

 

皮膚科醫生建議的護膚秘訣

一、使用防曬係數SPF 40及以上的防曬霜

使用足夠高係數的防曬霜，可有效防止陽光傷害和皮膚癌風險。建議夏季可使用SPF 40及以上的防曬霜，冬季則使用SPF 30的防曬霜。

二、定期去角質

頻繁地去角質，可能會過度刺激皮膚，更傷害皮膚屏障。但適度地去角質，可以疏通毛孔、去除表皮上聚集的油脂和死皮細胞。建議夏季可以每週做一次去角質，冬天每兩週一次。

Pixabay
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▲ 定期去角質可疏通毛孔。（示意圖／Pixabay）

三、使用維生素A與其衍生物

除了磨砂膏外，維生素A類（A酸、A醇）同樣有疏通毛孔的功效，皮膚科醫師也會使用A酸幫病患治療皮膚問題，但A酸屬於處方用藥，醫療上都以醫師監控調配為主。

四、晚間使用比較清爽的保濕面霜

油性和混合型皮膚的人，除了遵循基本的護膚程序外，在夜間應使用比較清爽的保濕面霜，避免厚重的油類面霜堵塞毛孔，造成痘痘問題。

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