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塗色繪本只屬於小孩子？不，成年人也很需要！ 最新研究：塗色有益於心理健康

塗色繪本只屬於小孩子？不，成年人也很需要！ 最新研究：塗色有益於心理健康
塗色繪本只屬於小孩子？不，成年人也很需要！ 最新研究：塗色有益於心理健康

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-20 11:30:58

你小時候，也玩過塗色繪本嗎？給簡單的卡通、線描圖案上色，在過去，這種「塗色繪本」是小孩專屬的遊戲，但是近幾年越來越受成年人歡迎。

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比起兒童，成人的塗色繪本通常有更多覆雜的花紋、圖樣，還有藝術品、曼陀羅或動物圖案等等，可以購買紙製書籍，還可以從網上自己打印免費的，甚至手機裡還有一些塗色專用的App。根據外媒妙佑醫療國際報導，最新研究表明，塗色確實能夠改善成年人的心理健康。

 

提高正念思維

塗色可以讓人更加專注，而正念是一種強調專注和保持在當下的思維方式。舉個例子，塗色時專注於選擇顏色，或者為了避免塗出線外內，通常只會專注考慮當下。這樣一來，周遭的噪音仿佛被關上了，人們只專注於當下自己的動作、感覺和情緒。

在塗色的過程中，專家建議可以練習不去批判、也不抱期望——只是享受當下。如果半途思想遊離了，這也是正常的，只需要再輕輕地回到正在專注的事情上就好。塗色時，大腦中提高注意力和集中力的部分因此啟動，它能夠讓人有機會與各種壓力、思緒脫鉤。

 

緩解壓力

塗色是一種健康的緩解壓力的方法，它能讓大腦平靜下來，進而幫助身體放鬆。隨著身體的疼痛、抑郁和焦慮的感覺慢慢減少，心率，呼吸也逐漸調整，能夠改善睡眠、緩解疲勞。

雖然塗色並不是治療壓力和焦慮的最終方法，但坐下來進行長時間的塗色，也會有很大的價值。塗色時，可多注意自己的呼吸節奏，確保自己的橫膈膜穩定地一呼一吸，如果有能力，也可以進一步調整自己的心率。

翻攝自Unsplash
翻攝自Unsplash
擁抱不完美

塗色並沒有所謂的「正確」或「錯誤」，這並非一種競爭性的活動，所以沒有必要想著要提高水平、贏取獎品、或者跟時間賽跑。你可以隨心所欲地塗色，時間可長可短，也不需要一次就完成一幅。

只需要試著放下批判或期望，享受塗色的簡單之美，最終作品是整潔還是淩亂並不重要，唯一重要的是自己在塗色時是否真正找到了樂趣並放鬆。

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