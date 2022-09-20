塗色繪本只屬於小孩子？不，成年人也很需要！ 最新研究：塗色有益於心理健康

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提高正念思維
塗色可以讓人更加專注，而正念是一種強調專注和保持在當下的思維方式。舉個例子，塗色時專注於選擇顏色，或者為了避免塗出線外內，通常只會專注考慮當下。這樣一來，周遭的噪音仿佛被關上了，人們只專注於當下自己的動作、感覺和情緒。
在塗色的過程中，專家建議可以練習不去批判、也不抱期望——只是享受當下。如果半途思想遊離了，這也是正常的，只需要再輕輕地回到正在專注的事情上就好。塗色時，大腦中提高注意力和集中力的部分因此啟動，它能夠讓人有機會與各種壓力、思緒脫鉤。
緩解壓力
塗色是一種健康的緩解壓力的方法，它能讓大腦平靜下來，進而幫助身體放鬆。隨著身體的疼痛、抑郁和焦慮的感覺慢慢減少，心率，呼吸也逐漸調整，能夠改善睡眠、緩解疲勞。
雖然塗色並不是治療壓力和焦慮的最終方法，但坐下來進行長時間的塗色，也會有很大的價值。塗色時，可多注意自己的呼吸節奏，確保自己的橫膈膜穩定地一呼一吸，如果有能力，也可以進一步調整自己的心率。
擁抱不完美
塗色並沒有所謂的「正確」或「錯誤」，這並非一種競爭性的活動，所以沒有必要想著要提高水平、贏取獎品、或者跟時間賽跑。你可以隨心所欲地塗色，時間可長可短，也不需要一次就完成一幅。
只需要試著放下批判或期望，享受塗色的簡單之美，最終作品是整潔還是淩亂並不重要，唯一重要的是自己在塗色時是否真正找到了樂趣並放鬆。
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