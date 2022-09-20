台南9大活動接力玩到年底！有吃有玩登錄發票抽300萬大禮
近幾日是不是被地震晃到心驚驚？別怕，台南市觀光旅遊局替你準備一系列活動，到年底前都能嗨玩台南！像是米奇與好朋友CHILL遊台南、台南水域遊憩活動(天鵝湖公園、虎頭埤風景區)、「台南Sing時代之歌」全創作音樂會、森山市集、台南餐酒嘉年華、赤嵌萬神節、台南城市音樂節等活動陸續登場。不僅如此，好康活動更是一籮筐，即日起到9/30入住台南市觀旅局指定旅宿，就送「2022台南好康券」，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券；還有到12/31前，凡到台南指定商家消費登錄發票，市值超過300萬元的豐富大獎等你來抽！
台南市觀旅局在2022年最後一季替民眾籌備了多項活動，一路與大家嗨玩到年底。9/9剛推出就造成IG等社群平台打卡轟動的「米奇與好朋友CHILL遊台南」，展區內米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂藏身各處，超萌打卡景點讓大票民眾慕名前往，截至南市觀旅局昨（19）日統計，活動才開幕10天就吸客超過30萬人。
台南市觀旅局郭貞慧局長指出：「暑假一向是旅遊旺季，加上暑期還有國旅振興方案的加持，所以『米奇與好朋友CHILL遊台南』活動特別規劃在暑假後的旅遊淡季推出，期能無縫接軌延續台南旅遊熱度。」提醒民眾該活動展期到10/30，快把握整整一個月時間去看看「國際巨星」的魅力吧！
此外，南市觀旅局補充指出：「海外推廣國際觀光外，國旅振興也是台南市府重要目標，下半年台南各地活動依然不間斷，歡迎民眾來台南旅遊。」一路到年底都還有豐富活動等你來參加：
不僅如此，即日起到9/30入住台南市配合活動之合法旅宿，登錄註冊旅宿業者專屬Qrcode，就可以獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更可以參加電子集章，超過300個豐富獎項等你帶回家！此外2022台南購物節已開跑，於12/31前來台南旅遊，到各大商圈、觀光工廠、百貨、賣場、加油站、飯店旅宿等超過2000家業者消費登錄發票，就有機會將市值超過300萬元的大獎抱回家，趁活動期間快揪親朋好友來台南吧！
- 米奇與好朋友CHILL遊台南(9/9-10/30)
- 2022春浪·海線(9/24-9/25)
- 台南國際音樂節(最近一場為9/23-9/24)
- 森山市集(10/28-30)
- 台南餐酒嘉年華(10/29-30)
- 赤嵌萬神節(10/29-30)
- 「台南Sing時代之歌」全創作音樂會(10/30)
- 台南水域遊憩活動(天鵝湖公園10/30-31；虎頭埤風景區11/6-7、11/13-14)
- 台南城市音樂節(11/5-6)