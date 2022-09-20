直播／BA.5疫情升溫 本土確診恐再破4萬例？莊人祥說明
隨著BA.5變異株疫情影響加劇，近期本土確診病例也持續攀升中，過去一週有多天確診達4萬以上，雖然昨天本土個案降至2.8萬，但指揮官王必勝昨天則表示，疫情應該會在週三或下週三達到高峰，單日確診將直逼5萬例，也有可能更多。
為因應疫情，我國日前購買的莫德納BA.1次世代雙價疫苗，首批80.4萬劑已於本月16日抵台，對此，台中市長盧秀燕今天（20日）指出，市府將開設3波快打站服務長者及幼兒，第一波26、27日提供75歲以上設籍長者接種；第二波10/3、10/4，65歲以上，這兩場以社區活動中心為主；第三波10/8、10/9幼兒快打站，提供6個月以上幼兒莫德納及BNT第二劑，主要在校園接種。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由發言人莊人祥說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：陳苾暐）
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