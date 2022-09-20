墨西哥919三度發生強震！台灣921要擔心？地震學者這樣說
前（18）日下午14時44分，台東池上發生規模6.8的強震，全台都感受猛烈搖晃，也造成災情，想不到遠在中美洲的墨西哥在舉行919強震週年紀念日之際，當地時間19日下午13時05，中部沿海地區又發生芮氏規模 7.6 的大地震，巧合的是，這已經是墨西哥在1985年9月19日發生規模7.8的大地震、2017年9月19日墨西哥市出現規模7.1強震，同一天再次發生第3次規模7以上強震。由於強震發生時間就在台灣921大地震23週年之前幾天，加上近期國內也發生一連串地震，不少民眾和學者也開始關注，強震是否有明確的週期性和重複性，是否需要特別留意？對此，中正大學地震研究所副教授石瑞銓認為「就只是個巧合」；氣象局地震測報中心主任陳國昌也說，地震若有重複性，未來可以用統計方式作為依據，但目前觀測時間仍太短，不能就這樣判定。
最近東亞跟太平洋另一端的地震頻傳，包括中國、阿富汗、日本、台灣、墨西哥都有強震發生，加上時間鄰近921，總讓台灣人繃緊神經。石瑞銓指出，地震確實是有所謂的週期，因為地殼會不斷累積能量，到達一定時間無法承受能量後就會破掉，進而發生地震，接下來由於地殼下方壓力很大，因此又會持續累積能量，等待下一次的錯動。不過雖然表面上有「輪迴」的感覺，但實際上，地殼每一次累積能量再破掉的時間都不一樣。「地殼每一次破碎後的『縫合狀況』都不同，若縫合較緊密，地殼就能承受更多能量，錯動時間拉長，反之則縮短。」
綜合上述資訊，石瑞銓強調，所謂的「地震週期」，並非特定的幾年就會發生，可能是100年、200年，或更短、更久，若以921集集大地震來說，學界認為300年可能會再錯動，但這樣的數字還是要看地殼長期的狀態如何，不可能這麼準確，且科學上更不可能將地震發生時間，推估到以「某幾天」會發生那麼精確，因此墨西哥的919地震，巧合的機率相當大。
陳國昌今早在說明台東地震序列現況時則提到，他認為「地震有重複性，但不能說是一個週期」，但由於人類對於地震的觀測時間整體來說仍太短，所以重複性實在沒辦法掌握，而地震若有重複性，未來可以用統計的方式作為依據，不過提及這次地震是否和921的重複性、週期性相關時，他回應「有點離題了」。
陳國昌表示，目前台東地震的整體序列已走到尾聲，推測未來還會有餘震，但頻率將繼續拉長，從1天1~3次變成1週1次，大約1個月的時間就能完全結束，今明兩天是主震發生後的第2、第3天，因此仍不排除有規模5以上的地震發生，但機率已經非常低。