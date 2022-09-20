特企／Fitwel健康建築高峰會登場！台灣企業攜手響應ESG
「Fitwel健康建築高峰會」日前於美國在台協會台北辦事處隆重登場，講座貴賓除了有建築業領導者宏國開發林鈺芳執行長與和築開發／和璟建設吳森基董事長等，也邀請到致力提升企業健康意識的台灣聯想王允昊副總經理、鴻海集團洪榮聰環保長，共同為企業防疫、ESG布局及打造永續社區健康宅等議題進行交流，並由Fitwel亞洲技術委員——綠矩整合有限公司總經理代表CfAD美國積極設計中心頒贈「健康人居領導者」獎項與Fitwel證書。
Fitwel認證由美國疾病管制與預防中心與聯邦總務署所建立，並由CfAD美國積極設計中心營運，在台推行短短三年，如今不僅在台灣業界掀起健康風潮，專案成長率更為全球第一！申請認證的企業包含電子龍頭鴻海科技集團、Lenovo台灣聯想、食品大廠宏亞食品、百貨零售業台茂購物中心，及積極推動健康宅的宏國開發、和築開發/和璟建設等。美國在台協會首席商務官Dave Averne表示，Fitwel認證在2019年由AIT、UL及綠矩整合有限公司合作引進台灣後，造成很大的迴響，AIT樂見Fitwel認證的蓬勃發展，也期盼能與健康人居的企業領袖有更多的互動和合作。
因疫情不便前來的美國積極中心副總裁Zachary Flora特別錄製影片，並指出：Fitwel的認證指標依據大量研究文獻所訂立，是企業擬訂健康策略的最佳工具。全球ESG風潮興起，多項數據也顯示投資於健康的重要性，台灣的Fitwel認證發展突飛猛進，由此可見「健康」已成為企業永續發展的DNA。他也特別表揚亞洲技術委員黃家明博士及其所屬的綠矩整合有限公司，以卓越的領導力與知識技術，打破了Fitwel認證進入台灣市場的阻礙。此外，Zachary Flora副總裁也特別感謝美國在台協會的支持，以及台灣聯想、鴻海集團、宏國開發、和築開發/和璟建設的實踐，讓「健康人居，世界共享」的目標得以實現。