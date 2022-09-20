近五成民眾羞求診 「HPV衛教友善診所」上路

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根據國民健康署108年癌症登記報告統計，全台灣平均每天就有約2人死於子宮頸癌，位居女性十大癌症死亡率第八位；口腔癌則在台灣男性十大癌症發生率中排名第三，而導致這兩種癌症的風險因子之一就是HPV病毒。HPV病毒主要透過性接觸傳染，感染途徑多且不易察覺，人的一生中有超過 80%的機率感染 HPV病毒。
HPV型別高達200多種，其中多種病毒具高致癌風險，雖然大部分的HPV感染會自行清除，但若長期持續感染高致癌型HPV且無法自行清除，可能導致HPV相關疾病。反覆感染HPV病毒，可能導致子宮頸癌、頭頸癌、陰道癌、肛門癌等多種致命疾病，卻有近五成民眾，認為HPV話題私密，不願意和另一半討論，也因擔心被貼標籤而影響就醫意願，使治療窒礙難行。
HPV衛教友善診所 體驗看診流程
專業HPV衛教諮詢：一走入診間即有專人介紹HPV衛教友善診所成立宗旨與診間體驗流程，搭配牆上輔助說明HPV衛教友善診所標章的三大特點「專業度、溝通力、同理心」。「HPV衛教友善診所小知識」互動區域：以專業的說明幫助解決民眾對於HPV的相關問題與就診疑慮，透過正確的預防宣導，破除民眾對HPV的迷思，並降低猶豫就醫的不安、消除怕被貼標籤的心結。
響應按鈕、檢索QR Code：民眾可以按下響應按鈕，共同響應HPV衛教友善診所計畫；走出診間，外牆則設置檢索QR Code，一鍵即可搜索全台逾300間HPV衛教友善診所地點，幫助民眾認識HPV衛教友善診所標章，並了解如何查詢距離自己最近的HPV衛教友善診所，讓諮詢及就診更加輕鬆便捷。
男生可施打疫苗 HPV預防3關鍵
台灣癌症基金會賴基銘執行長表示，基金會在2020年所做的HPV認知及態度大調查，其中超過4成女性主要因為「不知道可諮詢科別」、逾6成男性「不知道原來男生也可以依醫囑接種疫苗」。提醒HPV預防三關鍵：不論男女依醫囑接種HPV疫苗、安全性行為、女性定期抹片檢查，與COVID-19疫苗需定期接種不同的是，完整接種HPV疫苗的保護力至少八年。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55159
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