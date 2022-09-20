COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

現代人的健康殺手「超級加工食品」！吃太多香腸、火腿男性結腸癌機率恐飆升三成

現代人的健康殺手「超級加工食品」！吃太多香腸、火腿男性結腸癌機率恐飆升三成
現代人的健康殺手「超級加工食品」！吃太多香腸、火腿男性結腸癌機率恐飆升三成

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-20 13:00:45

現代人追求方便快速的飲食，尤其是上班族，常常以超商的微波食品、泡麵等加工食品草草解決一餐。但美國卻有一項研究表明，大量食用「超級加工食品」的男性，其罹患大腸癌的風險高出29％，這對男性而言無疑是一記警鐘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在許多咖啡店和西式早餐店裏，都有這樣一道「美式早餐」，餐盤裏往往堆滿香腸、培根、火腿。大口咬下去，油花滋滋地冒出來，雖然美味無比，卻也暗藏風險。研究表明，吃下太多「超級加工食品」的男性，患結腸癌的風險要比少吃加工食品的男性高出29%。

▲ 吃下大量超級加工食品的男性，患結腸癌風險高出三成。（示意圖／Pixabay）

美研究：「超級加工食品」增加男性患結腸癌機率

根據外媒Health Day報導，波士頓塔夫茨大學弗里德曼營養科學與政策學院的博士後研究員Lu Wang 表示，這項研究指出了超級加工食品與直腸癌之間的聯繫。超級加工食品中的糖、脂肪、精製澱粉含量高，營養素含量低，這些都會導致體重增加，而肥胖是結腸癌的危險因素。

該研究包括大約20萬名美國男性和女性，其中女性近16萬名、男性4萬6千名。參與者每四年完成一次關於飲食習慣的問卷。研究發現，在其後25年的隨訪中，有1294名男性、1922名女性確診結腸癌，其中以吃下最多超級加工食品的男性，患結腸癌的風險最大。

Pixabay
Pixabay
▲ 營養師建議改善飲食習慣，以降低患癌風險。（示意圖／Pixabay）

植物性飲食可有效改善健康

營養師建議，植物性飲食可改善健康，意即餐盤內大約三分之二部分是水果、蔬菜和全穀物，其餘的是瘦肉、魚類、家禽和豆類。人們應盡量避免攝入紅肉和香腸、培根等加工肉類。超級加工食品含有可破壞腸道菌種平衡的化學物質，這會加劇炎症，導致結腸癌風險增加。運動、充足的睡眠、控制體重也對預防結腸癌有所幫助。上了年紀的人群，建議定期進行結腸鏡檢查。

延伸閱讀
按摩放鬆「轉脖子」她竟椎間盤突出！ 醫：3C族這姿勢也危險
余苑綺直腸癌病逝！預防大腸癌需多吃纖維質　中醫師曝防各種腸癌解方

寶寶夜晚哭不停新手爸媽好煩惱！　日本專家建議「兩招」讓寶寶夜夜好眠

近五成民眾羞求診 「HPV衛教友善診所」上路

孕婦確診別慌　照護重點、對抗病毒原則一次看

猴痘可能導致心臟疾病？　研究：猴痘類似溫和版的「天花」潛在併發症仍是未知數

我是廣告 請繼續往下閱讀