現代人的健康殺手「超級加工食品」！吃太多香腸、火腿男性結腸癌機率恐飆升三成

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▲ 吃下大量超級加工食品的男性，患結腸癌風險高出三成。（示意圖／Pixabay）
美研究：「超級加工食品」增加男性患結腸癌機率根據外媒Health Day報導，波士頓塔夫茨大學弗里德曼營養科學與政策學院的博士後研究員Lu Wang 表示，這項研究指出了超級加工食品與直腸癌之間的聯繫。超級加工食品中的糖、脂肪、精製澱粉含量高，營養素含量低，這些都會導致體重增加，而肥胖是結腸癌的危險因素。
該研究包括大約20萬名美國男性和女性，其中女性近16萬名、男性4萬6千名。參與者每四年完成一次關於飲食習慣的問卷。研究發現，在其後25年的隨訪中，有1294名男性、1922名女性確診結腸癌，其中以吃下最多超級加工食品的男性，患結腸癌的風險最大。
▲ 營養師建議改善飲食習慣，以降低患癌風險。（示意圖／Pixabay）
植物性飲食可有效改善健康營養師建議，植物性飲食可改善健康，意即餐盤內大約三分之二部分是水果、蔬菜和全穀物，其餘的是瘦肉、魚類、家禽和豆類。人們應盡量避免攝入紅肉和香腸、培根等加工肉類。超級加工食品含有可破壞腸道菌種平衡的化學物質，這會加劇炎症，導致結腸癌風險增加。運動、充足的睡眠、控制體重也對預防結腸癌有所幫助。上了年紀的人群，建議定期進行結腸鏡檢查。
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