寶寶夜晚哭不停新手爸媽好煩惱！　日本專家建議「兩招」讓寶寶夜夜好眠

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日本研究：抱起來走動5分鐘可有效止住寶寶哭泣根據外媒Health Digest報導，日前一項日本研究表明，寶寶大哭時，媽媽只要抱起寶寶步行五分鐘，寶寶就會停止哭泣。若媽媽繼續抱著寶寶坐上八分鐘，寶寶就會進入夢鄉，這時就能把寶寶轉移到床上，讓寶寶熟睡。
研究人員找來21位媽媽，她們嘗試了幾種不同的方法，以哄睡哭鬧的寶寶為目標。這些方法包括抱著寶寶走動、抱著寶寶坐著、把寶寶安置在嬰兒床裡、把寶寶放在嬰兒車裡。研究表明，哄睡寶寶的最佳方法是抱著寶寶步行至少5分鐘，然後抱著寶寶保持原有姿勢8分鐘，這可保證寶寶進入熟睡狀態，不再醒來哇哇大哭。
▲ 哄睡寶寶的最佳方法是抱著寶寶步行5分鐘，保持姿勢8分鐘。（示意圖／Pixabay）
專家授兩招：步行5分鐘 維持姿勢8分鐘研究也表明，「晃動」讓寶寶沉沉入睡的關鍵。當寶寶大哭時，媽媽立馬抱起寶寶，在房間裏繞圈。在連續步行5分鐘後，所有參與實驗的嬰兒皆停止哭泣，其中有45.5%的寶寶，開始出現心率減慢的跡象，接著進入夢鄉。這個招數不僅可以在夜晚使用，在白天依然有效。
步行時，父母應將寶寶緊緊地抱在身體上，用手支撐寶寶頭部，在平坦的地面上，以平穩的速度行走，切忌突然停止動作或轉身。但這招並非靈丹妙藥，若寶寶因爲生病或肚子痛等原因而鬧情緒，這招就不管用了，因此父母們要透過觀察、不斷嘗試，才能了解寶寶的需求，以對症下藥。
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