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寶寶夜晚哭不停新手爸媽好煩惱！　日本專家建議「兩招」讓寶寶夜夜好眠

寶寶夜晚哭不停新手爸媽好煩惱！　日本專家建議「兩招」讓寶寶夜夜好眠
寶寶夜晚哭不停新手爸媽好煩惱！　日本專家建議「兩招」讓寶寶夜夜好眠

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-20 13:00:45

家裏迎來新生兒，新手父母想必心有戚戚焉。哄睡、餵奶、換尿布，都是新手爸媽的入門必修課。家庭添加新成員固然令人喜悅，卻也讓人徒增煩惱。當新生兒在夜晚哭得震天價響的時候，不但影響父母睡眠品質，連帶影響第二天的精神與工作表現。一旦寶寶在父母懷裏睡著，一準備放下，寶寶立馬開始大哭。長此以往，父母可能會患上失眠、疲勞、焦慮，母親甚至有產後抑鬱症的風險。

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▲ 新生兒在夜晚哭得震天價響，會影響父母睡眠品質。（示意圖／Pixabay）

日本研究：抱起來走動5分鐘可有效止住寶寶哭泣

根據外媒Health Digest報導，日前一項日本研究表明，寶寶大哭時，媽媽只要抱起寶寶步行五分鐘，寶寶就會停止哭泣。若媽媽繼續抱著寶寶坐上八分鐘，寶寶就會進入夢鄉，這時就能把寶寶轉移到床上，讓寶寶熟睡。

研究人員找來21位媽媽，她們嘗試了幾種不同的方法，以哄睡哭鬧的寶寶為目標。這些方法包括抱著寶寶走動、抱著寶寶坐著、把寶寶安置在嬰兒床裡、把寶寶放在嬰兒車裡。研究表明，哄睡寶寶的最佳方法是抱著寶寶步行至少5分鐘，然後抱著寶寶保持原有姿勢8分鐘，這可保證寶寶進入熟睡狀態，不再醒來哇哇大哭。

Pixabay
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▲ 哄睡寶寶的最佳方法是抱著寶寶步行5分鐘，保持姿勢8分鐘。（示意圖／Pixabay）

專家授兩招：步行5分鐘　維持姿勢8分鐘

研究也表明，「晃動」讓寶寶沉沉入睡的關鍵。當寶寶大哭時，媽媽立馬抱起寶寶，在房間裏繞圈。在連續步行5分鐘後，所有參與實驗的嬰兒皆停止哭泣，其中有45.5%的寶寶，開始出現心率減慢的跡象，接著進入夢鄉。這個招數不僅可以在夜晚使用，在白天依然有效。

步行時，父母應將寶寶緊緊地抱在身體上，用手支撐寶寶頭部，在平坦的地面上，以平穩的速度行走，切忌突然停止動作或轉身。但這招並非靈丹妙藥，若寶寶因爲生病或肚子痛等原因而鬧情緒，這招就不管用了，因此父母們要透過觀察、不斷嘗試，才能了解寶寶的需求，以對症下藥。

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