COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中共若犯台！台灣民意基金會民調：僅3成認為台灣會贏

▲如果中共明天對台發動戰爭，最新民調顯示，僅30%受訪者認為台灣會贏。圖為共軍火箭軍飛彈。（圖／中國軍網）
▲如果中共明天對台發動戰爭，最新民調顯示，僅30%受訪者認為台灣會贏。圖為共軍火箭軍飛彈。（圖／中國軍網）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-20 13:30:172022-09-20 13:30:46

台灣民意基金會今（20）日公布最新「國際形勢、總統聲望與選舉競爭」民調，如果中共明天對台發動戰爭，僅30%受訪者認為台灣會贏、52%對民進黨政府保衛台灣能力沒有信心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當詢問「如果明天中共(中國)對台灣發動戰爭，您覺得誰會贏得戰爭最後的勝 利?台灣或中共(中國)?」結果發現：29.6%覺得台灣會贏，51.2%覺得中共(中國) 會贏，10.7%很難說，8.5%不知道、拒答。

當詢問「有人說:「面對中共長期頻繁的軍事威脅與恐(恫)嚇，國軍整體的回應 太保守、太軟弱了」。請問您同不同意?」結果發現：16.4%非常同意，27.2%還算同意， 30.4%不太同意，12%一點也不同意，7%沒意見，6.8%不知道、拒答。

當問到「一般說來，如果中共真的武力犯台，您對民進黨政府保衛台灣的能力，有沒有信心?」結果發現：13.9%非常有信心，27.3%還算有信心，21.1%不太有信心， 30.4%一點也沒信心，4.2%沒意見，3.1%不知道、拒答。

台灣民意基金會分析指出，面對中共長期頻繁的軍事威脅與恫嚇，近期更變本加厲，大量軍機、軍艦越過海峽中線，無人機騷擾範圍不限離島，全面加重施壓，台灣整體民意已明顯出現對蔡政府及國軍及低姿態回應的不耐與不滿，這可視為中共在8月軍演的後續效應。蔡英文領導下的民進黨政府要如何有效安定民心、提振人民信心，如何對症下藥，已經是當務之急。

本次民調委託山水民意研究股份有限公司，訪問對象：二十歲以上成年人；抽樣方法：以全國住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣：訪問日期:111年9月12日至111年9月13日；有效樣本：1,005 人。抽樣誤差：在95%的信心水準下，約±3.09個百分點；加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構

20架次共機擾台！國防部首度偵獲「彩虹4」無人機

中共無人機又闖金門 ！金防部：干擾槍、防衛射擊驅離

中共藉圍台軍演攻台？國戰會民調：66%民眾不擔心

38死囚未槍決！啟思民本民調：90％支持儘速依法執行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀