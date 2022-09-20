中共若犯台！台灣民意基金會民調：僅3成認為台灣會贏

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當詢問「有人說:「面對中共長期頻繁的軍事威脅與恐(恫)嚇，國軍整體的回應 太保守、太軟弱了」。請問您同不同意?」結果發現：16.4%非常同意，27.2%還算同意， 30.4%不太同意，12%一點也不同意，7%沒意見，6.8%不知道、拒答。
當問到「一般說來，如果中共真的武力犯台，您對民進黨政府保衛台灣的能力，有沒有信心?」結果發現：13.9%非常有信心，27.3%還算有信心，21.1%不太有信心， 30.4%一點也沒信心，4.2%沒意見，3.1%不知道、拒答。
台灣民意基金會分析指出，面對中共長期頻繁的軍事威脅與恫嚇，近期更變本加厲，大量軍機、軍艦越過海峽中線，無人機騷擾範圍不限離島，全面加重施壓，台灣整體民意已明顯出現對蔡政府及國軍及低姿態回應的不耐與不滿，這可視為中共在8月軍演的後續效應。蔡英文領導下的民進黨政府要如何有效安定民心、提振人民信心，如何對症下藥，已經是當務之急。
本次民調委託山水民意研究股份有限公司，訪問對象：二十歲以上成年人；抽樣方法：以全國住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣：訪問日期:111年9月12日至111年9月13日；有效樣本：1,005 人。抽樣誤差：在95%的信心水準下，約±3.09個百分點；加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構