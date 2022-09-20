廉航瘋了！AirAsia推5百萬張「0元機票」　今起限5天開搶

國人經過漫長三年的等待，出國旅遊終於瞥見一點曙光了！外傳「0+7」將在10月底開放，疫情指揮中心早前並沒有否認，只說會「早一點公佈」，讓國人有時間籌畫準備久違的旅行。不過在一切都還是未知數之前，廉價航空AirAsia忍不住了，即日起推出「500萬張最低未稅0元機票」發售活動，到9/25前透過airasia Super App或網站上的「Flight」圖標，即可搶購明年1/1-10/28的航班，數量有限，有興趣的民眾手腳加快！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 AirAsia為馬來西亞第二家國際航空公司，同時也是亞洲規模最大的廉航公司，主要樞紐機場位於吉隆國際機場。看準各國陸續鬆綁國境政策，AirAsia超前部署搶商機，推出即日起到9/25搶購限量500萬張未稅0元機票，目的地包含從吉隆坡出發的國內線以及短程國際航線，包含蘭卡威、檳城、新山、甲米、富國島和新加坡。不僅如此，從吉隆坡或曼谷飛往韓國首爾、澳洲（墨爾本、雪梨、柏斯）、紐西蘭和印度，經濟艙機票特價從馬幣499元起（含稅，約台幣3435元），豪華平躺座位最低則馬幣1499元起（含稅，約台幣10319元），飛行期間為今年10/3至2023年10/28。另外值得一提的是，AirAsia直飛東京羽田機場和札幌的航班也回來了，單程航班於今天開始發售，經濟艙馬幣599元起（含稅，約台幣4124元），以及高級平躺座位馬幣2,599元起（含稅，約台幣17892元），飛東京航班為2022年11/21到2023年3/24；飛札幌航班為2022年12/1至2023年2/1。▲AirAsia提供500萬份免費機位給民眾開搶。（圖／翻攝自AirAsia官網）台南9大活動接力玩到年底！有吃有玩登錄發票抽300萬大禮日韓機票降價！華航18航線最低「萬元有找」 東京省5千解封後出國LINE一站搞定！機加酒超低價 再搶15%回饋點網傳「0+7免居隔」將上路！王必勝：10月上旬還不會解封