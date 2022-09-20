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歡別考慮快買，據傳BMW X4將沒有下一代

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-20 13:25:20

才推出兩代的BMW X4很可能不會有下一代，近日外媒報導BMW計畫於2025年推出搭載Neue Klasse全新電動平台的新世代電動車，其中X4將會由iX4取代。

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BMW於2014年推出以X3延伸而來具有Coupe身形的X4，2018年則推出第二代車型，如今近日外媒報導X4很可能不會有第三代車型。據報導指出BMW預計於2025年推出搭載Neue Klasse全新電動平台的i3與iX3，同時3 Series與X3的平台也會進行改良採由電並行策略。照理來說X4應該也會比照相同策略辦理，不過由於X4的銷量遠遠不及X3來得出色，因此BMW決定不再推出下一代X4，計畫於2026年由iX4上陣取代。

BMW將於2025年推出搭載Neue Klasse平台的iX3。
BMW將於2025年推出搭載Neue Klasse平台的iX3。
X4銷量不及X3，所以2026年將只會推出iX4。
X4銷量不及X3，所以2026年將只會推出iX4。

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