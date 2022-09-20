NBA Cares關懷行動在台灣 主播、教練響應陪原鄉孩童同樂

隨著疫苗普及、全球疫情逐漸受到控制，緯來電視網及NBA一起攜手前進偏鄉，由張立群、張暘雙主播領軍，帶領許智超教練走訪台中市和平區和平國小，陪原鄉小朋友進行籃球訓練、學習紋面文化與原民歌舞，同時鼓勵小球員勇敢追夢、讓籃球走入生活，期許一個充滿陽光、活力的未來。





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