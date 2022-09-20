18歲公民權複決在即　唐獎大師談憲法中的公眾參與

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葉俊榮表示，憲法的實踐對各個社會都很重要，對台灣而言尤其是如此，如何轉型、打造更美好的未來，當前亦面對許多的挑戰。頌德絲教授不僅是實踐者，也是比較憲法的先驅，以及立憲工程的推動者，足跡遍布全球，特別是在亞太地區的貢獻令人印象深刻，她的智慧及耐心對亞太地區法治工作者帶來很大的啟發。
2022年11月26日台灣選舉投票年齡是否下修至18歲，將由人民投票做出最後決定，這起修憲複決案正是此刻討論憲法改革中公眾參與最切身相關的案例。致力比較憲法的頌德絲教授，一直以來都非常關注各國憲政發展，她認為公眾參與是憲法變遷中很重要的一部分，也有許多態樣，公投正是公眾參與其中一種方式。
在論壇中，頌德絲教授先分享數個近期國際社會的公眾參與案例，包括南美洲的智利新憲法草案的人民複決近期以失敗收場；澳洲正準備發動憲改公投，將原住民的權益納入國會中，以及肯亞最高法院關於「建橋計畫（BBI）」的判決，肯認公眾參與是修憲的要件。頌德絲教授從這些案例歸納出不同公眾參與的方法，直接參與及代表制的取捨及全球化的影響，也帶出公投在理論上與實際上長年都存在的各種問題與辯論，是正在經歷憲法改革的許多國家現下面臨的問題。
2022年唐獎法治獎獲獎人為雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders）教授，以表彰她在比較憲法的開創性貢獻，特別是推動亞太地區的立憲工程。在極為嚴峻的環境中，頌德絲教授以深厚的學養，引領亞太地區許多國家的立憲方針並提供建言，且數十年來，經由與國內外學者及政治工作者的積極交流、對話、合作，不斷拓展比較憲法的疆界。