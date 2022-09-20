萬里蟹尬富邦悍將「棒球日」今晚登場！現場再抽飯店住宿
秋天啃蟹可說是一大享受，尤其台灣北海岸盛產的萬里蟹更是饕客們的最愛。9月在新北市一連串萬里蟹主題活動開跑，包含月初才圓滿開幕的「野柳假日活蟹市集」，今（20）晚在新莊棒球場將由新北市長侯友宜代表「萬里蟹」在新北在地棒球隊「富邦悍將」主場開球，當晚還會有限定萬里蟹活動攤位，有機會抽價值3,280元新板第一高樓餐廳「望月樓」餐卷、3,620元凱達大飯店萬里蟹套餐料理、5,500元淡水福容大飯店海景豪華雙人客房一張，以及10份2斤熟蟹福袋！
萬里蟹可說是新北市長青漁產，這次跨足體育盛事，新北在地棒球名隊「富邦悍將」合作舉辦「萬里蟹棒球主題日」，更邀請到球隊啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹、秀秀子合作拍攝形象廣告，讓球迷與饕客們跟著青春活力的啦啦隊女神一起抓蟹、啃蟹。除此之外，今晚活動還會有「萬里蟹公仔」跟著Fubon Angels成員們一起在場邊大跳應援舞，替富邦悍將球員們加油。
來到重頭戲，今晚開球嘉賓會由新北市長侯友宜為萬里蟹產季站上投手丘，傳達萬里蟹每位以及北海岸美麗風光。為吸引球迷與饕客，現場設有當日限定萬里蟹活動攤位，攤位前還可體驗萬里蟹知識小學堂，了解萬里蟹知識；球賽中場更舉辦抽獎活動與球迷同樂，獎項包含價值3,280元新板第一高樓餐廳「望月樓」餐卷、3,620元凱達大飯店萬里蟹套餐料理、5,500元淡水福容大飯店海景豪華雙人客房一張，以及10份2斤熟蟹福袋。
超多與萬里蟹同樂的機會就在今晚「萬里蟹棒球主題日」登場，對此市長侯友宜表示：「到新莊棒球場為萬里蟹產季做開球活動，就是要傳達萬里蟹季節到了、肥了、重了，作為北海岸重要漁業產業之一，萬里蟹長年以來的經營，是時候要跳脫原本框架，走出既定模式。」侯友宜也親自歡迎民眾與球迷一同到現場為新北在地漁產和體育產業一起加油、同歡。