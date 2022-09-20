當癌友最佳情緒後盾 「諮商心理門診補助」神助攻

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隨著醫療及照護品質提升，當全癌症5年存活率突破六成，癌症逐漸成為慢性病的同時，也代表有更多病友必須與癌症長期共存。像吳先生這樣在抗癌路上感到調適困難的患者並不少，研究指出近50%癌症患者有心理情緒困擾，其中三分之二是以憂鬱情緒為主的適應障礙。
亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱指出，心理輔導在癌症治療過程的角色越來越重要，心理系統發揮支持力量，患者才能活得長也活得好。
多數癌友生病 心裡跟著巨變
罹癌衝擊的不只是生活，更牽動心理變化，多數癌友的情緒困擾其實只是壓力導致的暫時適應障礙，要能找到新的生命價值，問題就會迎刃而解。「心理腫瘤學」重視癌友的情緒反應，針對癌症不同時期的心理、社會、行為反應，給予精神醫療或心理介入。方俊凱主任解釋，病人只是碰到癌症出現情緒障礙，透過心理腫瘤專業介入，幫助找到「卡住的點」，心理復原了，改變就很快。
情緒照顧莫輕忽 「諮商心理門診補助」予實質幫助
「情緒照顧是腫瘤治療的一環，」方俊凱主任鼓勵患者化被動為主動，讓心理腫瘤服務成為陪伴抗癌的最佳心情處方箋。亞太心理腫瘤學交流基金會察覺癌友需求，主動推出「諮商心理門診補助」，期待實質支持能讓罹癌病友無後顧之憂，安心接受心理輔導，順利回歸正常生活。
即日起民眾只要至馬偕、國泰、三總、台中榮總、高雄奇美、花蓮慈濟等全國17家合約醫療院所，由心理腫瘤專家開設的「諮商心理門診」就醫，每位癌友一年最高可申請7,200元門診補助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55152
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