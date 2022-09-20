響應捐血不落人後　北醫附醫珍惜每滴珍貴用血

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然在目前新冠疫情下，多少影響了民眾捐血意願，除持續鼓勵民眾踴躍捐血外，為保留珍貴的血品，在醫院用血端應思考減少不必要的輸血。北醫附醫為提供手術病人更好的醫療照護，109年起參與美國外科醫師學會之國家外科手術品質改善計劃，採用國際標準檢視外科手術品質。
其中，在血品使用上，透過檢視術中失血量、輸血時機及血袋報廢率，檢討預防性叫血或輸血的必要性，配合實證醫學佐證及開刀醫師與麻醉醫師充分討論，骨科手術中的輸血率明顯降低，估計每年可節省約26,459美元的輸血費用，同時又能保障其他急需用血病人的輸血權益，該品質提升專案獲得美國外科醫師學會品質及安全研討會優勝獎肯定，並獲邀刊登於2022年最佳實踐案例做為國際同儕學習參考。
商界醫界共同響應 捐血、捐助展大愛
捐血活動共出動三台捐血車，除北醫醫護、行政同仁踴躍報名參與外，更吸引周圍社區鄰里民眾及台北醫學大學教授與學生等共數百名一同響應，同時，本活動獲各界響應，捐助物資。
此外，金樹慈善基金會更進一步發揮愛心，推出「您捐血，我捐助」，在民眾捐出熱血同時，基金會亦捐款給北醫附醫「小兒發展遲緩/染色體基因檢測」基金。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55156
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