培育新二代！新住民多元文化人才培訓計畫

為鼓勵新住民參與公共事務，移民署去(110)年首次辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，計有來自全國92位新住民及其子女加入培訓行列，也順利取得結業證書，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站近日辦理家庭教育課程，特別邀請完成培訓課程，來自柬埔寨新住民徐閤芸擔任多元文化講師，分享在台灣的生活點滴並介紹母國文化，讓初次來到台灣的新住民，親身感受真實的移民故事。
徐老師結婚來台已經22年，育有1子1女，為了充實自我並宣揚母國文化，因此決定報名參加移民署去年首次舉辦的「新住民多元文化人才培訓計畫」，經過28小時密集的培訓課程，順利結業並獲頒證書，本次受邀擔任服務站多元文化講師雖非第一次，但言談中，仍難掩心中緊張興奮的心情。徐老師陸續介紹柬埔寨的王室、服裝、貨幣、飲食、風俗習慣及傳統文物等，有別於其他國家文化的獨特之處。課程中也帶領新住民學員學習柬埔寨語，學員們雖然講的不是很標準，但意外增添了許多的歡笑，徐老師也帶來親手製作的柬埔寨風味點心南瓜布丁，分享給在場的每位新住民學員，讓大家品嚐異國點心的美味，也教導學員如何製作異國風筆筒，每位學員都很認真的學習製作，課程也在歡樂的氣氛下結束。
高雄市第二服務站主任陳盈智表示，移民署培訓多元文化講師遍布全國，這一群具有多元文化背景的「新」尖兵是移民署重要的資源，除了擔任母國與台灣的文化橋梁外，更是台灣發展多元文化的種籽，讓傳統的母國文化在台灣這片土地發光發熱。另提醒國人及新住民朋友，如果周遭有親人朋友遇有邀約至國外工作，且薪資條件及福利顯不合常理者，務必小心求證或請求有關單位協助，避免落入人蛇集團的圈套，淪為人口販運被害人；另外新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，務必做好防疫措施及施打疫苗保護自己也保護他人。如果有相關問題，歡迎致電高雄市第二服務站，電話07-6212143或撥打移民署「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」洽詢。