《天堂M》荒野之戰雙月改版！槍手大優化　頑童小春獻聲

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《天堂M》於9月及10月推出「荒野之戰」雙月改版，首波內容將於9月21日正式上線，最受玩家期待的「槍手」職業優化也同步登場！官方特別邀請頑童「Kenzy小春」化身「槍手」宣傳大使，量身打造超快嘴RAP的改版主題曲「槍手」，節奏明快的嘻哈曲風搭配囂張霸氣的歌詞，完整版MV將於9月30日上線。「Kenzy小春」將於9月21日於個人IG發起「囂張到有春！來戰啊！」挑戰活動，一起合唱挑戰RAP、獎金最高可獨得5萬元！
官方於9月20日晚上19:30，於FB及YT舉辦改版直播介紹，邀請實況主「小屁」、「丁丁」、「米餅」帶領玩家一起解析「荒野之戰」雙月改版中的「槍手」技能展示、「傲慢之塔」翻新介紹、大師副本「艾歐丁城堡」內容，以及各式台版專屬活動！直播將發放限時領取的虛寶獎勵序號，同上觀看達5,000、6,500、8,000人數目標，將全服發放多樣虛寶：「符石變換石」*1、「神秘的變身抽卡小包（活動）」*1、「受祝福的對武器施法的卷軸箱(活動)」*1、「受祝福的對盔甲施法的卷軸箱（活動）」*1、「純白萬能藥箱(隨機)」*1等獎勵。
《天堂M》「荒野之戰」雙月改版、台版四大專屬活動開跑！
歡慶改版，官方祭出台版四大專屬活動，此外「荒野之戰」雙月改版，10月將推出台版神秘活動「陣營戰」，敬請期待！
1、成長護照：為幫助玩家輕鬆升等體驗遊戲內容，於10月5日前創建「槍手」、「黑暗騎士」、「龍鬥士」，可獲得「成長護照」，達到目標等級可獲得對應的輔助獎勵，活動後期達到目標等級，還可以選擇經驗值合併或「英雄級變身/魔法娃娃選擇箱（護照）」，讓玩家快速升等過程更是收穫滿滿！
2、燃燒成長計畫：即日起至10月26日，進行「紋樣」、「守護星」、「爵位」功能投入，歷程將會換算成「燃燒金幣(活動)」，蒐集「燃燒金幣（活動）」進行製作，可獲得「祝福聖水（特大）（活動）」*1、「紋樣重置卷軸（活動）」*1、「英雄級變身／魔法娃娃抽卡箱（活動）」*1等豐富道具。
3、幸運的種子：限定福袋活動，即日起至10月19日期間蒐集各種「幸運種子」，有機會開出以下獎勵：「祝福聖水（大）」*1、「飾品選擇箱（倫提斯, 史奈普, 印章, 手環）（活動）」*1、「守護石」*1、「傳說製作秘笈（刻印）」*1、「傳說技能書選擇箱（刻印）」*1。
4、分級招募令：超豐盛回歸獎勵登場，即日起至10月19日，2021年至2022年8月31日間有登入紀錄、2022年9月1日～9月15日間未登入的帳號，於遊戲中接取「任務卷軸」，並完成對應擊殺任務可獲得豐富回歸獎勵：「受祝福的 對盔甲施法的卷軸（刻印）」及「高級變身／魔法娃娃抽卡包（活動）」等，邀請勇士們回歸亞丁大陸！
此外，「SEASON PASS：TRIGGER」第二波獎勵內容公開，改版當日「來歷不明的袋子」將轉換為「Mr.斯摩格的彈藥袋」，開啟可獲得2張「特殊變身合成」及「特殊魔法娃娃合成」GAMA COUPON。「Mr. 斯摩格的子彈袋」簽到活動也將開放，完成簽到可再獲得2張「符石復原」及「技能合成」GAMA COUPON，敬請把握時間。