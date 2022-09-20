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英女王國葬驚見大咖女星！「金球獎視后」出席原因曝光

▲有網友發現大咖女星出席英國女王國葬，隨即引發討論。（圖／翻攝自iamsandraohinsta IG）
▲有網友發現大咖女星出席英國女王國葬，隨即引發討論。（圖／翻攝自iamsandraohinsta IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-20 15:53:382022-09-20 15:59:41

英國女王伊莉莎白二世昨（19）日於西敏寺（Westminster Abbey）大教堂舉行國葬儀式，現場有各國王室、元首、代表等來賓出席，不過就有眼尖網友發現，在來賓列席中驚見金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）也在現場，隨後也曝光受邀原因了。

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現年51歲的韓裔女演員吳珊卓因演出《實習醫生》一舉成名，還曾入圍艾美獎，並奪下第63屆金球獎最佳戲劇類女配角，及2019年憑《追殺夏娃》獲電視類最佳戲劇類影集最佳女主角，也是史上第一位韓裔金球獎視后。根據英國媒體《BBC》報導，吳珊卓擁有加拿大、美國雙重國籍，憑著過人的演藝成就，在6月獲得加拿大總督西蒙（Mary Simon）授予加拿大勳章（Order of Canada），而這勳章是由已故英國女王伊莉莎白二世創設，也是加拿大的最高平民榮譽勳章。

吳珊卓9月15日在加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）任命下，成為女王國葬官方代表團之一，加入女王的送葬隊伍。事後，吳珊卓也在社群平台上公開照片，只見她身穿黑色典雅長裙、頭上戴著黑色帽子，胸前還別上加拿大勳章，看起來十分典雅，消息一出也瞬間掀起網友討論。

▲吳珊卓也在社群平台上公開照片。（圖／翻攝自iamsandraohinsta IG）
▲吳珊卓也在社群平台上公開照片。（圖／翻攝自iamsandraohinsta IG）

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