英女王國葬驚見大咖女星！「金球獎視后」出席原因曝光

英國女王伊莉莎白二世昨（19）日於西敏寺（Westminster Abbey）大教堂舉行國葬儀式，現場有各國王室、元首、代表等來賓出席，不過就有眼尖網友發現，在來賓列席中驚見金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）也在現場，隨後也曝光受邀原因了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 現年51歲的韓裔女演員吳珊卓因演出《實習醫生》一舉成名，還曾入圍艾美獎，並奪下第63屆金球獎最佳戲劇類女配角，及2019年憑《追殺夏娃》獲電視類最佳戲劇類影集最佳女主角，也是史上第一位韓裔金球獎視后。根據英國媒體《BBC》報導，吳珊卓擁有加拿大、美國雙重國籍，憑著過人的演藝成就，在6月獲得加拿大總督西蒙（Mary Simon）授予加拿大勳章（Order of Canada），而這勳章是由已故英國女王伊莉莎白二世創設，也是加拿大的最高平民榮譽勳章。 在 Instagram 查看這則貼文 Sandra Oh（@iamsandraohinsta）分享的貼文吳珊卓9月15日在加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）任命下，成為女王國葬官方代表團之一，加入女王的送葬隊伍。事後，吳珊卓也在社群平台上公開照片，只見她身穿黑色典雅長裙、頭上戴著黑色帽子，胸前還別上加拿大勳章，看起來十分典雅，消息一出也瞬間掀起網友討論。▲吳珊卓也在社群平台上公開照片。（圖／翻攝自iamsandraohinsta IG）英國女王最後露面照曝！手背見「大片瘀青」 原因超心疼英國女王去年開車兜風英姿被拍下！唯一「合法」無照駕駛英國女王辭世！《王冠》急宣布停拍 編劇曝心痛原因晚年下海拍AV！日本傳奇女星逝世 島田陽子享壽69歲