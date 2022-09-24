《羅馬假期》原型？已故女王親妹　最美公主一生愛而不得

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由於父母沒有兒子，因此她和姊姊在當時就成為英國王位的第1及第2順位繼承人，雖然繼承順序在姊姊之後，但喬治六世非常疼愛這個么女，將她捧在手掌心，總是讓她做自己喜歡的事，對長女伊莉莎白的要求則較為嚴格。瑪格麗特公主在無憂無慮的氛圍中成長，逐漸成長為一位銷魂的美人，成為全球最著名的貴族名媛之一，也被視為英國王室的時尚指標；直到1952年，她的人生再次迎來劇烈的轉折。
1952年2月6日，喬治六世因病駕崩，姊姊繼位成為英國女王伊莉莎白二世，過沒多久，瑪格麗特公主與王室侍從武官湯森（Peter Wooldridge Townsend）的戀情曝了光，早在10多歲時，瑪格麗特公主就與湯森相識，並互有好感，後來因父親去世，瑪格麗特的心靈極需依靠，而年長她16歲的湯森，儼然結合了戀人與父親形象2項特質，讓她徹底墜入愛河。
雖然2人相識時，湯森已經是有家室的人，但也許是與妻子感情不睦，加上也頗喜歡這位小公主，湯森於1953年與元配離婚，並向瑪格麗特求婚，公主也答應了，並向姊姊表達與湯森成婚的心願，只是當時的她並沒有想到，王室的運作、王權的維護，遠比她所想的更複雜。
據悉，伊莉莎白二世原本是不反對這段戀情的，母親伊莉莎白王太后也希望女兒能得到幸福，只是許多官員和王室成員，都擔心讓瑪格麗特公主嫁給一個離過婚的平民，等於是在重蹈愛德華八世的覆轍，將會再次給王室帶來危機，所以極力反對；後來，首相與內閣達成了不認可戀情的一致決定，並告訴瑪格麗特，除非放棄她的王位繼承權，否則議會就不可能批准不被英格蘭教會承認的婚姻，經過一段時間的痛苦掙扎，瑪格麗特最終放棄了這段令她刻骨銘心的愛情。
不知是否初戀受到太大打擊，後來的瑪格麗特公主，沉浸在派對的娛樂世界，也是在這時，瑪格麗特認識了第1任丈夫，攝影師瓊斯（Antony Armstrong-Jones），對方向她提出求婚，起初瑪格麗特並沒有同意，直到收到初戀情人湯森的來信，得知他即將與1位比利時女子結婚的消息，也許是出於療傷心態，瑪格麗特立刻就答應了瓊斯，2人在1960年5月6日，於西敏寺大教堂結為連理，婚禮當天，收看電視轉播的觀眾據說達到300萬人次。婚後，瓊斯受封為史諾登伯爵（Earl of Snowdon），瑪格麗特公主則成了史諾登伯爵夫人，2人分別在1961和1964年迎來1子1女，即後來的第2代史諾登伯爵大衛（David Albert Charles Armstrong-Jones, 2nd Earl of Snowdon）和薩拉女勳爵（Lady Sarah Frances Elizabeth Chatto）。
可惜的是，瑪格麗特的情路，並沒有隨著走入婚姻就一帆風順，從1970年代開始，外界開始流傳2人感情生變，首先是瓊斯並未收斂婚前風流的作風，而瑪格麗特也流連於各種酒色之中難以自拔，緋聞同樣不曾間斷，最後還是在1978年迎來勞燕分飛的結局，成為英國王室幾百年來第1位離婚的女性。
在這之後，瑪格麗特再也不曾結婚，有人說，瑪格麗特早在痛失初戀時就失去愛人的能力，後來經歷的一切都只是逢場作戲，由於長期精神壓力，加上過度依賴菸酒，她不只接受了抑鬱症治療，還患上了偏頭痛、喉炎和支氣管炎；1985年1月甚至還動手術切除了部分左肺，晚年幾乎都在病痛中渡過。
2002年2月9日，瑪格麗特在愛德華七世醫院去世，享壽71歲，與英國王室成員逝世後，通常都會在拱頂的地下室長眠，而不會入土、火化或水葬的慣例不同，瑪格麗特打破傳統，選擇火化。有人認為，這是瑪格麗特最後1次表達對王室規矩的反抗，但也有英媒指出，這其實是因為瑪格麗特希望能與父親喬治六世（George VI）葬在一起，但喬治六世紀念教堂空間不足，所以才做出這樣的決定，至於是否真的如此，以及她生前是否曾經怨恨王室給她來的種種束縛，隨著她的逝去，真相恐怕也永遠被埋藏了。