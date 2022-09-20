三高、減重不吃飯、澱粉？易胖又傷身！營養師教看種類健康吃。

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嫚嫚營養師表示，澱粉經消化吸收會轉換成葡萄糖，是細胞能量的主要來源，供各個細胞正常運作，也和其他營養一樣，過多過少都對人體不佳。
澱粉攝取過量，除了不利於血糖穩定、影響血管健康、增加心血管疾病風險或其他疾病風險等。而長期不攝取澱粉者，若飲食上沒有注意！也容易引起其他健康問題，像是吃太多動物性蛋白質食物，造成腎臟負擔等。而且因為澱粉攝取不足的情況下，身體無法儲存肝醣作為能量，在需要使用能量時，反而會先消耗肌肉，肌肉量下降自然就會降低代謝，反而相較容易變胖，也容易增加心腦血管疾病的風險，肌肉量也會影響免疫力。因此常會聽到營養師、醫師等各界專家提醒減重者，減肥絕對不可以不吃澱粉。
三高、減重不吃飯、澱粉？營養師：要吃！選對才是重點。
嫚嫚營養師表示，澱粉攝取，辨識類型很重要，一般而言分精緻澱粉和非精緻澱粉，若再細分且講更白話一點，可分成純天然的澱粉、純天然且有其他營養的澱粉、加工過的澱粉。
營養單一但天然的澱粉：純天然的澱粉如白飯，一般歸類在精緻澱粉，不過白飯僅是褪去外皮，完全是個天然的碳水化合物，可見於餐盒、便當、壽司、飯糰、米漢堡等，是較常見、大多數人都能吃的。不過若情況允許，能多攝取其他營養自然是好事，因此多會建議從有其他營養的澱粉攝取。
營養多元且天然的澱粉：天然且有其他營養的澱粉，如糙米、地瓜、玉米、南瓜、芋頭、山藥等，這些屬於非精緻澱粉，除了原本就是澱粉類，也富含膳食纖維、維生素Ｂ群等各類營養，一般想養生的民眾、三高、糖尿病、減重等族群，就多建議攝取此類型。不過部分族群可能就不大適合，例如消化不良、消化潰瘍、容易脹氣、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等有腸胃道不佳問題者，以避免膳食纖維又再加重負擔。而年長者除了常有前述問題，也容易有牙口不良、咀嚼不便的情況。正在發育的小朋友、戴牙套等同樣的道理。而這類的澱粉也多有磷、鉀，對於腎臟病族群恐是個負擔，上述這些族群就建議以白飯攝取為佳。
營養單一但加工的澱粉：至於加工過的澱粉，則如白麵條、白吐司、饅頭、米苔目、湯圓、碗糕、蘿蔔糕、米粉等，除了屬於精緻澱粉外，也已不再是食材原本的樣貌，視製作方式，升糖指數往往較高，較容易影響血糖穩定。像是白飯常會被和白麵條相比，不過事實上白麵條需經過麵粉加工才能成型，最基本的如油、鹽、調味料等，並不像屬於原型食物的白飯那麼純粹。這類型就不建議作為首選，而甜甜圈等還再加上其他的添加糖的澱粉，自然就更不建議。
澱粉攝取關鍵在吃得好，營養師教４觀念吃得更養生！
嫚嫚營養師表示，澱粉攝取最重要的就是了解自己適合吃什麼樣的澱粉，像是許多人會誤以為三高族群不要吃白飯， 但其實重點在於吃多少量、吃的順序、以及搭配的食物。
營養師舉例，像是三高、糖尿病、減重者，就常會有不要吃澱粉、不要吃白飯的迷思，但其實問題大多是在於過量，因此重點會是在減量，而非不吃。若身體可以消化吸收，自然是吃糙米等天然且有其他營養的澱粉為佳，若有其他如腸胃道問題則吃白飯。否則若因為三高、糖尿病、肥胖等而選擇不吃澱粉、不吃白飯，反而會引起其他問題。
營養師建議，了解自己適合的澱粉後，建議一餐就是最多一個自己拳頭的量，也可以適度減少約半顆拳頭，整體份量低於蔬菜量為佳。
在吃的時候務必注意別只吃澱粉，像是麵類之所以相較沒那麼健康，主要也在於麵類單吃也可以，因此常會讓人忽略了配菜，吃的時候要記得最基本的有菜，以及蛋、魚、肉等蛋白質，以達營養均衡。最為推薦、也是當前最流行的比例，如211餐盤，菜、肉、飯的比例為2:1:1。
飲食順序建議依序為蔬菜、肉類、蛋白質、飯，先讓蔬菜和肉在前面墊胃，可幫助血糖平穩。而若有湯的話，清湯可於飯前喝增飽足感，若為南瓜湯、玉米湯等，因也屬於澱粉，因此建議放在最後。良好的認識澱粉，了解自己適合的類型、避免地雷、知道怎麼吃，如此一來對於健康或減重都更有幫助！
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