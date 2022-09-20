和妹子出遊帥掏「i14ProMax」拍照！他下秒糗翻：被笑爛
iPhone 14系列正式開賣後，吸引不少果粉搶購，就一名網友入手了iPhone 14 pro max，卻疑似買到機王，連開啟相機都要等待5秒以上，害得他和妹子出門被嘲笑，讓他無奈發文抱怨，貼文曝光後，也有苦主跳出來喊：「我也是！」
該名網友在PTT貼文，他表示自己是買iPhone 14 pro max 512g，卻在使用時發現相機有點問題，不只打開常常要等5秒以上，用人像功能還要再等5秒，導致他前一天和妹子出去玩時，當場被對方笑，也讓他無奈喊：「Unbelievable！一支快5萬的手機，蘋果連最基本的拍照功能都搞成這樣，賈柏斯會不會氣到彈出來。」
貼文一出，網友紛紛留言猜測，「應該是軟體問題，之前買xs也有類似狀況，更新後現在也沒出現這樣的問題了」、「沒遇到這問題，應該是軟體問題，我猜」、「你應該買到機王了，我14pm沒問題」、「我的秒開，你拿到機王了」、「我開跟按快門都是秒達成，所以我猜是特定機器的問題」、「這就是你信仰儲值不夠，請買1TB」、「可能你容量買太小」。
不過，也有苦主遇到同種情況，「我也是，但我是轉換相機裡的模式很慢，我還去問apple studio的人員，說是軟體問題，下次更新就會修正了，我不信邪，自己回家重置好幾次，結果都一樣，果斷換貨，我是官網買的，所以會換全新的，不過就不曉得要等多久了」。（編輯：賴禹妡）
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