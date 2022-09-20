投保率僅37%！地震災損光住宅地震基本險不夠　可這樣保

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所謂「住宅地震基本保險」主要是承保「住宅建築物」直接因地震震動、地震引起的火災、爆炸等事故所導致的「全損損失」，即半倒或全倒才會理賠，年保費約1350元，但保額上限只有150萬元，另有臨時住宿費用，上限20萬元。
由於地震發生時非必然造成建築物全損，民眾住宅因發生地震可能導致財物損失保障，因此，目前除住宅地震基本保險外，產險業也開發多項附加地震保險商品，民眾可依實際需要加保，如擴大地震保險（不動產增加保額，動產另行約定）、超額地震保險（不動產增加保額）及輕損地震保險（不動產及動產非全損保障）等附加條款。
所謂「輕損地震保險」除承保建築物外，「屋內的動產」也屬其保障範圍，這險種主要是對地震造成房屋的中小型損失提供保障，例如牆壁龜裂、地磚隆起、玻璃碎裂、廚櫃或家電摔落等，不過，各保險公司承保範圍有所差異，建議民眾投保前，先詳細檢視保單條款。
而「超額地震險」，產險業者指出，承保範圍同住宅地震基本險，加保建築物重置成本超過150萬元以上部分，以保額150萬元為例，年保費約1830元，而理賠需經地震險合格評估人員評定為不堪居住必須拆除重建（全倒）、或非經修建不能居住且修復費用為重置成本50%以上（半倒）者。
另還有「擴大地震險」，不保因地震引起洪水所致的毀損，其餘承保事做與住宅地震基本險相同，也可承保建築物、內部裝修及動產，以台北市5層樓公寓保額240萬元為例，年保費約5837元，也因承保事故所致之損失，理賠不受建築物半倒或全倒的限制。
不過，根據財團法人住宅地震保險基金資料，截至2022年8月31日止，全台逾900萬戶住宅，僅約340萬戶投保住宅地震險，投保率僅37.32%，進一步觀察各縣市，投保率最高的是新竹45.58%，再來是桃園45.09%、新北市44.15%，台中42.03%、台北市40.67%，高雄市投保率36.66%、基隆34.71%、台南33.62%、宜蘭32.69%、苗栗31.28%。
至於這次震央花東地區，花蓮住宅地震基本險投保率30.10%，台東則只有21.67%，就連金門投保率都比台東高有25.73%，而投保率最低的則是雲林19.99%。
也由於住宅地震險的平均投保率仍不到4成，產險業者及金管會提醒民眾，平時除應注意地震發生時的緊急應變措施，並建議可投保住宅地震險，以移轉風險，減輕地震災情造成的財物損失，尤其目前目前產險公司提供的地震保險商品，除住宅地震基本保險外，還有擴大地震保險、超額地震保險及輕損地震保險等附加條款可供民眾選擇，民眾可檢視自己需求投保。