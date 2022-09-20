家長使用揹巾注意！　「這些因素」恐害嬰兒髖關節發育不良

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臺北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科醫師吳佳玲表示，剛出生的新生兒髖關節延展性好，髖臼也較不成熟，大部份出生後髖關節可以正常的發育。而在基因和環境等多重因素下，可能會產生不正常的發育，目前已知的危險因子包含有女嬰、胎位不正（特別是臀位）、家族中有相關病史及包巾包裹過緊等；此外，包巾不宜包裹過緊，限制寶寶雙腿髖關節外展及屈曲，使用揹巾時也要注意雙腿呈現「M型腿」。
髖關節發育不良 超音波可協助診斷
在嬰幼兒階段，有發展性髖關節發育不良的幼兒，幾乎不會有疼痛或任何不適，隨著年紀逐漸長大，可能出現長短腿，或是學走路的階段發現不正常的步態。醫師透過身體檢查可以評估髖關節的穩定度、活動度、皮膚皺褶對稱度等，但無法在早期百分之百診斷，尤其是輕微發育不良者會增加檢查困難度，常需要輔助搭配超音波或是X光，四至六個月內的嬰幼兒，髖關節超音波是主要的診斷工具，四至六個月大以後，由於髖關節骨頭已漸漸骨化，需用X光診斷。
高風險族群 建議自費髖關節超音波篩檢
吳佳玲說，目前關於是否全面進行髖關節超音波篩檢和適合的篩檢時機，還沒有一致的共識，目前台灣也沒有健保給付，超音波篩檢具有沒有輻射線暴露，且比徒手身體檢查敏感度更高的特性，建議高風險的族群，可以考慮自費新生兒髖關節超音波篩檢，早期診斷並即早介入治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55157
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