盤中貶破31.4元！央行踩煞車 台幣終止連5貶收31.345元
美國聯準會（Fed）利率決策會議前夕，美股收紅帶動亞股走揚，不過，在美國持續鷹派升息預期籠罩之下，新台幣兌美元今（20）日貶值壓力仍舊沈重，盤中更一度貶破31.4元，下探31.409元、貶值5.9分，隨後中央銀行進場踩煞車，尾盤再出手阻貶，新台幣終場由貶翻升，收在31.345兌1美元，較前一交易日小升0.5分，也終止連續5個交易日收貶走勢，台北外匯經紀公司成交量12.99億美元。
美國聯準會升息在即，美股4大指數收小紅，帶動台股今日高，加權指數以14474.95開出，終場上漲123.62點，收在14549.30點，漲幅0.86%，成交金額1653.15億元，3大法人在台股也同步買超，其中外資買超32.44億元。
在國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元收升在1389.50兌1美元，日圓則在143.69兌1美元上下震盪，人民幣中間價再貶至6.9468元兌1美元，離岸及在岸人民幣兌美元在7.01附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.35元平盤開出後，美元買盤湧現，新台幣也回貶並貶破31.4元，一度下探31.409元、貶值5.9分。之後，央行進場調節，新台幣拉回31.36元價位震盪，尾盤央行再出手阻貶，新台幣兌美元更由貶翻升，終場收在31.345元、小升0.5分，也終止連續5個交易日貶值走勢。