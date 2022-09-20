▲ Gogoro 推 VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者特別款，折合補助最低 62,931 元

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Gogoro VIVA MIX 車系開賣以來，透過滿足日常生活所需，卻又不失獨特騎乘樂趣的風格受到消費者喜愛，其中 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST 因為具備熱血的操控性能與大膽的撞色，最受到年輕族群的青睞。為滿足消費者親近自然的渴望，探索曠野，自在出走，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者即日起強悍出擊，成為 Gogoro VIVA MIX 家族最新成員。
為了強化一眼瞬間的視覺感受，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者提供「沙漠鷹」和「黑夜梟」兩種粗獷且低調的車色，搭配搶眼的消光霧黑套件，包括頭燈飾桿、鐵焊前置物架和硬派側面板置物架，在功能擴充和裝載上更加便利，讓精緻度及越野露營感皆大幅提升；帥氣的防砂石側把護弓和防刮後視鏡，在不同地形皆提供十足的安全防護；不僅如此，還搭配 10 吋全天候跨地形性能胎，更從容地應付各式各樣的環境，而 Gogoro 亦推薦另外兩款公路專屬用胎和通勤用胎供消費者選擇；同時搭配加長型挺力中柱，讓愛車在不同地形上皆能輕鬆寫意的停妥。
Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者搭載全新跨地形動態行車模式，提供「公路」、「混合」和「泥地」三種行車模式，透過不同模式的切換，適度調配動力輸出，因應萬變的路況；而消費者可透過手機或車載按鍵做模式切換，一鍵即可完成。動力系統部份可輸出最高 7.2 kW 馬達驅動力，搭配 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統、輕量化鋁合金輪圈、雙活塞卡鉗加上 SBS 同步煞車系統，將有效發揮均衡地運動性能，在城市與自然間悠遊騎行。
同時，為滿足騎士親近自然的渴望與大自然的共鳴，還特別開發兩款白天與夜晚山林鷹梟的專屬音效，「沙漠鷹」擁有老鷹、蟋蟀與溪流等的長嘯穿透雲霄音效，「黑夜梟」則擁有貓頭鷹、青蛙和營火等萬籟暗語間的音效，伴隨騎士貼近自然嚮往自由的心靈。
Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者還搭載 Gogoro 獨有的最新智慧車輛科技，包括 iQ System® 智慧鑰匙卡、過彎感應方向燈、倒數計時自動上鎖、燈光延遲熄滅時間、定時靜音模式、可調整電能回充強度、智慧感應解鎖控制、雙重防盜鎖、雨天智慧模式、一踢即行快速啟動、賽道碼錶模式等先進智慧功能一應俱全。欲知更多產品資訊，請前往 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/mix/superfast-esc/。
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Gogoro 與 Snow Peak 打造專屬主題門市與 Snow Peak 限量精品
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為展現 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者不羈的風格，Gogoro 特別將台中中港門市打造充滿露營氛圍的主題門市，並與日本知名露營品牌 Snow Peak 攜手合作，展現濃厚的野營風，彷彿置身山林中恣意享受大自然的放鬆感，來店賞車加碼再抽 5 組「Snow Peak 鈦金屬單層杯」 。而 Snow Peak 台中直營門市也將同步展示全新 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者，消費者亦可前往 Snow Peak 台中直營門市賞車，現場掃描專屬 QRcode 預約試騎，就有機會獲得限量 Gogoro 小綠人鉛筆，數量有限，送完為止。欲知更多優惠活動資訊請洽官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-sep-vivamixsuperfastescsp/。
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