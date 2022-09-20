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全新「丘丘．森旅」開賣搶先住！療癒chill遊最高折588元

▲台灣首間結合「度假與靜心」的特色旅宿「丘丘．森旅」，坐擁遼闊山景景緻，今起在易遊網首賣預訂。有著挑高設計的「待霧客房」與「忘山客房」，一泊一食每晚5,990元起，一泊二食每晚7,990元起。（圖／易遊網提供）
▲台灣首間結合「度假與靜心」的特色旅宿「丘丘．森旅」，坐擁遼闊山景景緻，今起在易遊網首賣預訂。有著挑高設計的「待霧客房」與「忘山客房」，一泊一食每晚5,990元起，一泊二食每晚7,990元起。（圖／易遊網提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-20 17:08:252022-09-20 17:14:27

自從3年前疫情爆發，許多台灣國人無法自由進出國門，國內旅遊趁勢崛起，其中屬露營意外地最受歡迎。隨著夏天熱氣退去，涼爽的秋天許多民眾會選擇安排「山系」旅遊，在山巒環繞下無論是搭帳篷露營、住小木屋仰望星空，都是秋天旅遊的一大享受。位於花蓮全新療癒系旅宿「丘丘．森旅」10月舉辦試營運，即日起到9/23由易遊網開賣，搭配APP訂房折扣最高折588元，等於1人只要2700元就能搶先體驗當今最火紅的「沉浸式旅行」！

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「丘丘．森旅」是由Home Hotel團隊全新打造的度假品牌，是台灣首座結合「度假與靜心」的特色旅宿。整座園區位於花蓮鳳林，周圍被中央山脈、海岸山脈山巒環繞著，還沒營運就在網路上掀起話題。這回易遊網首賣的是「小島區」客房，該區都是獨棟森屋，雙人入住優惠，並提供3種房型選擇，包含有著挑高設計的「待霧客房」與「忘山客房」，一泊一食每晚5
,990元起，一泊二食每晚7,990元起；樓中樓格局的「賴水閣樓客房」，一泊一食每晚6,990元起，一泊二食每晚8,990元起，5歲以下兒童皆可免費入住外，「忘山客房」與「賴水閣樓客房」還有提供第3、4人入住優惠，每人只要加價1,200元起。此外，入住旅客皆可免費參加「晚安舒眠按摩」教學課程，學習用純天然精油按摩身體經絡，徹底舒緩身心靈。

▲台灣首間結合「度假與靜心」的特色旅宿「丘丘．森旅」，坐擁遼闊山景景緻，今起在易遊網首賣預訂。（圖／易遊網提供）
▲台灣首間結合「度假與靜心」的特色旅宿「丘丘．森旅」，坐擁遼闊山景景緻，今起在易遊網首賣預訂。（圖／易遊網提供）
另外易遊網也替民眾省一筆，推薦使用易遊網APP訂房，除了還有會員神秘價外，結帳輸入折扣碼「hot188」可再折388元；若刷玉山易遊卡或花旗信用卡還有加碼，分別輸入折扣碼「ez588」、「citi588」則可現折588元。此外，首辦玉山易遊卡，還可享有800元訂房金，無消費門檻就可直接折抵，超級划算，趕快趁試營運期間預定起來！不過近期受918大地震衝擊，業者強調飯店本身沒有檢查到損壞之處，敬請遊客放心；若還有民眾已經預訂擔心受地震後影響旅遊品質，此優惠專案皆提供免費取消政策，讓旅客可以安心預訂。

近期受地震影響，目前受創較嚴重的地區是花蓮南部到台東，「丘丘．森旅」所屬地區及飯店本身無毀損。不過車站修復完工前，北部出發的旅客可搭乘火車至花蓮站後，轉搭「類火車」到壽豐站或鳳林站，飯店將於此兩站提供免費定點定時接駁服務。此外，優惠專案入住日期為10月10日到12月23日，皆提供免費取消政策，讓旅客可以安心預訂。 

如果你是「露營小白」也對露營相當心動的民眾，不妨參考選物電商平台pinkoi嚴選質感露營用品、裝備必買攻略，像是High Camp Flasks調酒瓶、民族風圖騰長桌墊、印花樂野餐墊、bitplay全防水輕量手機袋等，逾萬件單品讓你一買就上手。另外，pinkoi獨家推出活動回饋消費者，凡在9/26-9/30購買Pinkoi露營用具、出遊裝備，消費金額滿2000元，就可獲得價值8萬元的山系好禮抽獎機會一次！超人氣宜蘭那山那谷一泊二食露營車、天然漂漂河體驗免費送你玩；美國經典戶外品牌Barebones鐵路復古營燈、質感露營必備HYDY保溫壺、Brewer隨身草本茶等好禮也有機會帶回家。此外，Pinkoi更首次攜手台灣自釀啤酒品牌－憨啤酒推出「Pinkoi秋日限定啤酒」，凡於9/30前購買Pinkoi精選露營體驗，在現場打卡就可以免費兌換限量啤酒1瓶，對露營深感興趣的你絕不能錯過！

▲pinkoi獨家推出活動回饋消費者，凡在9/26-9/30購買Pinkoi露營用具、出遊裝備，消費金額滿2000元，就可獲得價值8萬元的山系好禮抽獎機會一次！超人氣宜蘭那山那谷一泊二食露營車、天然漂漂河體驗免費送你玩。（圖／Pinkoi提供）
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