全新「丘丘．森旅」開賣搶先住！療癒chill遊最高折588元

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,990元起，一泊二食每晚7,990元起；樓中樓格局的「賴水閣樓客房」，一泊一食每晚6,990元起，一泊二食每晚8,990元起，5歲以下兒童皆可免費入住外，「忘山客房」與「賴水閣樓客房」還有提供第3、4人入住優惠，每人只要加價1,200元起。此外，入住旅客皆可免費參加「晚安舒眠按摩」教學課程，學習用純天然精油按摩身體經絡，徹底舒緩身心靈。
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近期受地震影響，目前受創較嚴重的地區是花蓮南部到台東，「丘丘．森旅」所屬地區及飯店本身無毀損。不過車站修復完工前，北部出發的旅客可搭乘火車至花蓮站後，轉搭「類火車」到壽豐站或鳳林站，飯店將於此兩站提供免費定點定時接駁服務。此外，優惠專案入住日期為10月10日到12月23日，皆提供免費取消政策，讓旅客可以安心預訂。
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