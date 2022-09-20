花100元抽iPhone 14！台灣連鎖暨加盟協會推Chill Go回饋

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經濟部商業司副司長劉雅娟提到，後疫情時代民眾消費習慣雖然多有改變，不過目前已觀察到國內消費市場正慢慢恢復。根據經濟部統計處統計，7月份零售業約有3,559億營業額，跟去年相比成長了17.2%，跟上個月相比成長了9%。餐飲業的部分，7月份則是748億，跟去年疫情時相比，其實是成長了75.8％，跟上個月相比也成長了2.8％。她認為，現在是鼓勵民眾消費的好時機，可以藉由Chill Go平台，將民眾從線上吸引到線下、到實體的通路來消費。
劉雅娟分享，其實「零售業溫度是很重要的」，當然網路時代在線上消費很方便，但在實際門市有專業服務人員的介紹和互動感覺很好。她並舉例，能夠親自在餐廳現場，享受到熱騰騰剛做好的餐點，還是和外帶回家有那麼一點點的不同。她受訪時更提到，因為疫情民眾減少外出消費，隨著疫情趨緩，她自己前往街邊店家消費時以觀察出人潮已經慢慢回流，透露「其實政府也會跟業者一起攜手合作，藉由這次的活動，鼓勵線上的消費者回到線下的實體店家消費，也能讓業者有時間能做數位轉型」。甚至透過這次的合作，政府也看見業者的需求，未來在推動相關的企劃裡面將會跟業者進行合作。
台灣連鎖加盟協會執行顧問賴淑芬受訪時表示，今年流通業遇到通膨、基本工資於今年1/1也上漲，但整個台灣的消費景氣，因為疫情影響、觀光客進不來，加上貨運塞港影響等，所以經濟受到影響比較疲軟，對服務業來說今年的業績成長低於成本支出，淨利率很明顯下降。她表示，「通路業能感受消費者辛苦，台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）有20多家連鎖企業，積極配合政府政策，在今年是沒有調漲價格的」，其實對股東是交代不過去，但謝謝經濟部商業司也幫業者爭取薪資補貼。
賴淑芬分享，經濟部也推出很多振興方案促進業績成長，今天宣布的「2022 Chill Go疫期共創新生活」活動，民眾只要於9/20～10/20前往合作品牌消費，將消費的發票累計達100元即可享有一張抽獎券，舉例累計消費達1000元即可享10張抽獎券，每個人最高可擁有100次抽獎機會。今年的獎品亮點包括最新上市的iPhone 14 Pro蘋果手機、BOSS可攜式揚聲器、 及TAKASHIMA高島愛舒服 iVoz 沙發椅等，多項大獎總價值近百萬，還有免費咖啡、禮券、購物金等超級優惠通通可以帶回家。
賴淑芬更透露，今年網站上更全新打造了「新生活養成計畫」小遊戲，因應後疫情時代，為讓民眾習慣使用數位平台，希望藉由養成遊戲的灌溉互動，讓消費者體驗覺得有趣，也呼應企業邁向ESG愛地球的環保綠化、環境友善趨勢。民眾只要在活動期間，登入遊戲完成簽到，即可獲得品牌優惠券，累積完成7天最多可以拿到7張優惠券，好康多多。
「2022 Chill Go 疫期共創新生活」活動，共有30家連鎖企業34品牌一起振興經濟，包括：全家便利商店、TAKASHIMA高島、三商巧福、曼都、鞋全家福、摩斯漢堡、En Route昂路名鞋館、新東陽、麗嬰房、杏一醫療、TYREPLUS馳加、大學光學、金格 KONIG、麥當勞、克萊亞、BAG TO YOU百達遊、Sharetea歇腳亭、MAMAK檔星馬料理、勝博殿、阿瘦皮鞋、檀島香港茶餐廳、鬍鬚張、Global Mall環球購物中心、必勝客、怡客咖啡、御奉、禮客Outlet、天仁茗茶、Q Burger、頂呱呱、東京油組総本店、金石堂、肯德基、Traveler旅行者等。
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