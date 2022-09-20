惡質仲介剝削移工　政府查扣千萬不法資金

移民署北區事務大隊機動隊於前(109)年底接獲情資，有國內不肖仲介業者夥同越南籍失聯移工，成立多家空殼企業社以招募合法移工方式，向移工收取高額仲介費及服務費，不法獲利初估達千萬元。該隊蒐集相關事證後報請台灣桃園地方檢察署檢察官指揮，並與移民署桃園市專勤隊、新北巿專勤隊、桃園市政府警察局蘆竹分局、勞動局及衛生局組成專案小組共同偵辦，桃園地檢署於近期提起公訴。
經專案小組深入追查後發現，仲介業者國人梁男夫妻、劉男夥同失聯移工黃男，由劉男以親友名義擔任負責人陸續成立多家空殼企業社，再利用不法手段取得近200名人頭員工之身分證件，重複加保勞工保險於多家空殼企業社名下，藉以增加聘僱外籍移工之配額。劉男等人除了向每名移工收取約美金7,000元的仲介費用外，移工每個月尚需繳交新台幣7,000元到9,000元的服務費，二年多來不法獲利預估達新台幣上千萬元。
專案小組經過長期蒐證後見時機成熟，於110年3月間，持台灣桃園地方法院搜索票及拘票兵分多路至相關企業社、仲介公司及人頭負責人住所執行搜索、拘提，當場查扣手機、電腦、人頭員工名冊、帳冊、空殼企業社招牌及現金等證物，並帶回相關主嫌及移工，且傳喚人頭員工到案協助調查，日前桃園地檢署已依違反《刑法》偽造文書等罪提起公訴。