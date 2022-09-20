本土+44500、死亡+33　羅一鈞：今日無兒少重症、死亡個案

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各縣市個案分布
- 新北市9,289例
- 臺中市5,877例
- 臺北市5,229例
- 桃園市4,091例
- 高雄市3,717例
- 臺南市2,790例
- 彰化縣2,310例
- 新竹縣1,197例
- 屏東縣1,180例
- 宜蘭縣1,176例
- 苗栗縣1,094例
- 雲林縣1,088例
- 南投縣993例
- 新竹市930例
- 基隆市809例
- 花蓮縣758例
- 嘉義縣736例
- 嘉義市478例
- 臺東縣385例
- 金門縣197例
- 澎湖縣143例
- 連江縣33例
指揮中心指出，今日新增68例的中重症個案，其中有31例是重症，以及新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日無新增兒童、青少年或較年輕的死亡或重症個案。另今日移除8例先前於6/10-9/1已公布之COVID-19確診死亡病例，其中4例為死亡資訊有誤後更正，餘4例係於醫師重新審視後，排除直接死因與COVID-19相關，故移除。
指揮中心說明，今日新增247例境外移入個案中，為140例男性、107例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（17例），新加坡（8例），德國（7例），泰國（6例），馬來西亞（4例），美國及菲律賓（各3例），印尼（2例），韓國、阿拉伯聯合大公國及日本（各1例）。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年8月20日至9月19日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,274,012例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,224,571例排除），其中6,043,539例確診，分別為32,665例境外移入，6,010,820例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計10,604例COVID-19死亡病例，其中10,588例本土，個案居住縣市分布為新北市2,226例、臺北市1,190例、臺中市1,069例、高雄市989例、桃園市811例、臺南市810例、彰化縣621例、屏東縣425例、雲林縣334例、南投縣310例、苗栗縣270例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣218例、花蓮縣185例、嘉義市172例、新竹縣168例、臺東縣149例、新竹市110例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55169
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