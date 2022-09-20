與國際合作！APEC數位健康照護與創新研討會明登場
健保署今（20）日表示，已向APEC（亞太經濟合作會議）申請計畫，並獲得7萬5000美元資金補助辦理「APEC數位健康照護與創新研討會」，將於明後兩日登場，會議吸引近500位國內外人士報名實體或線上與會。健保署長李伯璋也分享，將有加拿大、墨西哥、馬來西亞、秘魯、印尼等經濟體衛生部負責數位健康及遠距醫療的官員將線上或實體參加會議。
在人口老化與疫情衝擊之下，運用智慧手機、健康資訊科技及穿戴式設備等，進行遠距、行動及個人化等數位健康照護，已是全球發展趨勢。健保署分享，自102年起陸續導入各項雲端服務與數位科技，建置健保雲端醫療查詢系統、健康存摺，近期更逐步開放健保資料庫及健保人工智慧醫療影像應用服務，導引更多以健保大數據應用為基礎的數位照護服務和工具一一出現，適逢近年全球新冠疫情侵襲，我國運用健康資訊及智慧醫療系統，成為成功防疫經驗的最佳實例，值得與國際分享。
健保署說明，為了強化亞太經濟合作會議各經濟體互動交流，已向APEC申請計畫並獲得7萬5000美元資金補助辦理「APEC數位健康照護與創新研討會」，目的為幫助與會者瞭解各經濟體發展數位健康照護的經驗，另外也藉此機會將我國的強項與其他經濟體分享，以開拓未來彼此進一步合作的契機。
李伯璋指出，透過數位科技將各項健康數據迅速傳遞與統合運用，開啟了健康照護智慧化的全新願景，健保署握有全國民眾的健康資訊，期待透過國際合作的方式，與大家一同探討用什麼樣的方式才能夠使海量數據被善加運用，藉以增進國民的健康福祉；同時，這其中也蘊藏新的商機，符合APEC促進區域經濟合作的宗旨，研討會便是實踐這個理念的重要一步。
李伯璋提到，這場會議從議題選擇到展場設計，具體反映健康照護智慧化的多元面向、APEC所強調的跨領域合作的精神、以及結合官方與民間資源的公私部門夥伴關係，是一場充滿APEC特色的活動，也是健保署進行國際合作的能量展演。
APEC數位健康照護與創新研討會將於9月21至22日舉行，除了安排國際研討會議外，現場亦將有多元數位健康應用的攤位，供現場體驗。