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「抗癌小天使」潘盈希離世！熬過30次化療　家人感謝支持

▲年僅6歲的「抗癌小天使」潘盈希，在18日早上不敵病魔病逝，她的父母在「咪咪與小搗蛋」粉絲專頁發文，希望她能無牽無掛的當一個沒有病痛的小天使。（圖／翻攝粉專「咪咪與小搗蛋」）
▲年僅6歲的「抗癌小天使」潘盈希，在18日早上不敵病魔病逝，她的父母在「咪咪與小搗蛋」粉絲專頁發文，希望她能無牽無掛的當一個沒有病痛的小天使。（圖／翻攝粉專「咪咪與小搗蛋」）

編輯中心/綜合報導

2022-09-20 22:38:29

年僅6歲的「抗癌小天使」潘盈希，在18日早上不敵病魔病逝，她的父母在「咪咪與小搗蛋」粉絲專頁發文，希望她能無牽無掛的當一個沒有病痛的小天使；許多網友也湧入粉專留言祝福，希望她能在天堂快樂、幸福。

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潘盈希熱愛繪畫，在去年10月被診斷罕見疾病「瀰漫性腦幹細胞瘤（DIPG）」4期，小小年紀撐過30次化療，在家人鼓勵及陪伴下，愛畫畫的盈希透過作畫記錄生命，曾經舉辦巡迴全台的畫展；今年8月也在桃園舉辦「筆畫下的每一天-潘盈希生命畫展」，用畫作傳達對生命的體悟，也希望讓來看展的民眾更了解罕見疾病。

總統蔡英文也為了替潘盈希圓夢，在今年6月26日邀請潘盈希一家人到官邸，帶他們認識蔡想想和其他毛小孩。

▲（圖／翻攝粉專「咪咪與小搗蛋」）
▲潘盈希與蔡想想相見歡。（圖／翻攝粉專「咪咪與小搗蛋」）
潘盈希爸媽日前在「咪咪與小搗蛋」粉絲專頁寫下，盈希在18日早上已經破蛹成為小天使，她在短暫的生命中創造了巨大正面能量，謝謝大家一路上的陪伴與支持，希望最後一段路為她好好祝福，讓她無牽無掛地當一個沒有病痛的小天使。

消息一出，大票網友鼻酸留言，「祝福咪咪小天使無牽無掛、快樂翱翔」、「祝福咪咪小天使無牽無掛、快樂翱翔」、「祝福盈希妹妹」、「短暫的生命卻寫出不少用言語和詞句無法說出的故事」、「謝謝盈希給了大家正能量」等。（編輯：孫唯容）

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