牙齒感染當心引起「鼻竇炎」！　流惡臭膿黃鼻涕注意

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上顎後牙因靠近鼻竇底部，因此嚴重的根尖發炎可能引起鼻竇炎症狀，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科醫師葉沛盈指出，齒源性鼻竇炎（odontogenic sinusitis）意指病人患有鼻竇方面之疾病，且此疾病透過影像學、微生物學或是臨床上的證據證實與牙齒相關。
根據文獻統計，齒源性鼻竇炎約佔單側上顎竇鼻竇炎的三成，且近年來，此類和牙科相關的鼻竇炎比例有升高的趨勢，值得大家提高警覺。
常見齒源性症狀 惡臭膿黃鼻涕、單側鼻竇炎
其常見的症狀包括惡臭膿黃鼻涕、鼻子經常聞到臭味、臉部疼痛或腫脹感、鼻涕倒流以及鼻塞等。可能引起齒源性鼻竇炎的原因有牙科手術、齒源性感染、異物、齒源性囊腫、口竇管等，當病人診斷為單側鼻竇炎的同時，就必須警覺到齒源性鼻竇炎的可能性。
抗生素、鼻竇內視鏡治療 治療效果良好
葉沛盈表示，齒源性鼻竇炎是鼻竇炎中較為特別的一環，需要牙科醫師和耳鼻喉科醫師細心的評估影像學檢查，並且與臨床發現互相配合比較，做出正確的診斷，在治療方面，配合抗生素治療、牙科處理和鼻竇內視鏡手術的使用，通常具有良好的治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55150
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