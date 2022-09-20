防疫再放寬！韓國擬取消入境PCR 戶外口罩令將全面解除
儘管目前全球新冠肺炎疫情尚未平息，近來仍有多個國家開始與病毒共存，放寬邊境防疫措施，準備在後疫情時代復甦觀光相關產業。其中韓國從6月時就已經開放讓海外遊客能申請觀光簽入境自由行，台灣遊客到10月底前都能免簽證入境，只是所有旅客入境後1天之內，都必須進行PCR篩檢。但有消息指出，韓國當局擬再度放寬邊境政策，廢除入境後採檢規定。
綜合《韓聯社》等媒體報導，目前韓國的入境規定，沒有要求旅客提供PCR、抗原快篩陰性證明，且無論是否接種疫苗都免隔離。不過外籍旅客須在入境前登錄檢疫情報系統填寫健康狀態問卷、疫苗接種狀況、護照資料、在韓停留期間住址等資料，並於入境後一天內，旅客必須自行前往指定地點進行PCR採檢。
由於實際上前往採檢的旅客不多，導致該邊境政策備受批評，再加上韓國國內疫情近來明顯趨於穩定，韓國中央防疫對策本部狀況總括團長林淑英近來在例行記者會上稱，，防疫部門正綜合考量是否進一步放寬防疫政策，包括入境1天內接受核酸檢測規定。但確切實施的日期以及說明，還有待韓國政府宣佈。
另外，韓國中央防疫對策本部防疫支援團長朴惠卿表示，由於解除戶外戴口罩義務會帶來感染風險較小，倘若政府未來進一步放寬防疫，會優先考慮全面解除戶外口罩令。
韓國自5月起已不再要求公眾在戶外佩戴口罩，但在人流密集的情況下，例如出席50人以上集會或活動，就要戴口罩。若全面解除戶外口罩令，以後到體育館、演唱會場地等地方出席50人以上大型活動也不用戴口罩。