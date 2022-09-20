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這些情況＝真正失眠　10招改善睡不著困擾

這些情況＝真正失眠　10招改善睡不著困擾
這些情況＝真正失眠　10招改善睡不著困擾

健康醫療網

2022-09-20 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】睡不著、睡不好或睡不飽都是睡眠障礙者的主觀形容詞。依據國際睡眠疾病分類，睡眠疾病大致可分為失眠、睡眠相關的呼吸疾病、中樞型的嗜睡症、日夜節律睡眠障礙、異睡症、睡眠相關的動作疾患、單獨的睡眠症狀及其他睡眠疾患，其中國人最常見的就是失眠。

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可用三個月區隔  急性或慢性失眠

樂生療養院身心科顏琮祐主任指出，失眠是指睡眠維持困難，造成睡眠品質變差或睡眠時間減少，每週有三天或三天以上之失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作者。如果持續時間少於3個月者為急性失眠，超過3個月以上者稱為慢性失眠。

顏琮祐主任表示，曾有患者主訴失眠 2、3 天，希望服用安眠藥物幫助睡眠，但經診視後卻發現其實是罹患躁鬱症，而根據台灣的臨床研究顯示，接近三分之二的失眠求診病患，同時罹患有精神疾病，高比例的共病現象顯示，有可能在同一個案身上出現多重類型的失眠診斷，需要不同面向的評估與治療，因此即早經由專業醫師進行鑑別診斷並規劃、提供適當的治療，才能真正解決失眠症。

不過度依賴藥物  找出會失眠原因

顏琮祐主任強調，不能只一昧依賴安眠藥物，需先找出失眠原因，控制好相關疾病後，仍有失眠問題，可先考量非藥物治療（如認知行為療法的放鬆治療、睡眠控制、刺激控制法等），再輔以低劑量的藥物治療。

養成良好睡眠習慣  牢記10大建議

養成良好的睡眠習慣才是上策，並提供10項好眠建議：1.規律作息及睡眠。2.舒適的睡眠環境：適當室溫、燈光、少噪音及舒適床墊。3.限制午休的時間。4.晚餐後禁喝咖啡、茶、可樂、酒及抽煙。5.避免使用床或臥房為其他睡眠的活動場所，如看電視、打電動。6.按時依照醫師處方服用藥物。7.為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料。8.睡前可食用助眠小點心，但不宜吃太飽。9.規律運動；睡前宜做溫和及放鬆身心之活動，切忌睡前劇烈活動。10.積極參與社交活動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55151

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