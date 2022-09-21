癡情酒客贈豪宅卻被換了鎖　心碎~

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判決書顯示，蕭男係在台中海派酒店結識吳姓女子，蕭男控訴吳女基於詐欺之故意，向蕭男謊稱單身而假意與之交往。蕭男除了每月給付20萬元之外，107年7月間，吳女要求購置「專供二人平日或出遊時共同使用之車輛」， 蕭即以327萬元購買一輛轎車贈與女方。108年1月間，吳女表達「二人共組家庭，婚前先同居」之意思，於是蕭男購置一戶豪宅贈與女方以備新婚。結果蕭男僅享受一次「香車美人」的歡愉；109年5月，吳女還將蕭男贈予的豪宅換了門鎖!蕭男心碎之餘提出告訴，要求女方返還名車、豪宅，並追加被告應給付蕭男1,200萬元之本息。
吳女則反駁，否認她有以「專供二人平日或出遊時共同使用之車輛」的說詞，要求蕭男贈送名車，也不曾表示願意「共組家庭」；蕭男每月固定付她20萬元，是蕭男要求她從酒店離職，到蕭男公司任職「業務部主任」、「總經理祕書」之條件，她有薪資証明、在職証明書可作為證據。
法官認為蕭男無法舉證吳女施用詐術致蕭男陷於錯誤，亦無法舉證雙方有係爭承諾之合意；兩人都承認雙方係於109年5月分手，且蕭男自述兩人於109年2月出國前互動密切，關係平穩，可見兩造既確有交往事實存在，故尚難以女方於109年時對男方態度轉變，即認為女方與男方交往之初存有詐欺之故意。
法官並依蕭男年齡資歷，認為蕭男當有足夠社會閱歷判別是否與吳女交往，並決定是否贈與財物予吳女。審以吳女任職酒店，兩造初相遇地點即為上開酒店，蕭男就吳女之職業當有一定認識。不能認以贈與財物或交付金錢之手段未達男方原先預設之結果，即認男方有何受女方詐欺之情形。