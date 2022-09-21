Mitsubishi ASX大改款揭開神秘面紗，但….這不就是Renault Captur嗎?

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其實原廠在6月公布ASX的輪廓照時便已發覺有些許同聯盟Renault Captur的影子在，雖然同樣採用CMF-B平台打造，但沒想到整體外型竟會如此相近，無論倒鉤形的頭、尾燈樣式亦或輪圈款式都直接沿用，但為了區分出產品差異ASX的水箱罩採類似封閉式的斜狀格柵設計，再輔以稍稍修飾的前、後保桿設計，其餘部份說它是直接複製貼上一點也不為過。
既然外型都直接大膽沿用，內裝也同樣延續Captur的配置與鋪陳，依照車型不同駕駛數位儀表的尺寸從4.2吋到10.25吋皆有，中央觸控螢幕則提供7吋橫置或9.3吋直列式兩種規格，兩款皆可支援無線Apple CarPlay及Android Auto，並提供駕駛模式選擇及8款環境氛圍燈切換等功能，另外在後座以可滑移的功能下可創造出332 L至401 L的後廂置物容積。
動力部分提供1.0升、1.3升、1.6升三種排氣量規格，部分車型還配置有Mild Hybrid輕油電或PHEV插電式混合動力系統，馬力輸出落在90匹至157匹之間，其中PHEV車型在雙馬達及10.5 kWh電池的支援下還可以純電模式行駛近50公里距離，目前售價未定，預計上市時間將落在2023年第一季。