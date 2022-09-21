台股早盤跌逾80點　觀光概念、散裝航運逆勢抗跌

市場擔憂美國聯準會宣布升息在即，美股四大指數昨（20）日皆收跌，跌幅1%以上。台北股市今（21）日早盤跌超過80點，來到14470點，跌幅0.5%。權值股台積電早盤跌4元，來到472.5元。今日面板族群逆勢抗跌，友達、群創早盤漲逾1%。另外，觀光概念股、低軌衛星與散裝航運也表現亮眼。
美股道瓊指數20日下跌313.45點，或1.01%，收30706.23點；那斯達克指數下跌109.97點，或0.95%，收11425.05點；標普500指數下跌43.96點，或1.13%，收3855.93點；費城半導體指數下跌38.4點，或1.49%，收2539.5點。
台北股市今日開盤跌31.96點，加權股價指數以14517.34點開出，早盤跌逾80點，來到14470點，跌幅0.5%。權值股、晶圓代工龍頭台積電早盤跌4元，來到472.5元。聯電跌0.8%，來到39.85元。世界先進跌深，跌幅達4%，力積電則是小跌0.3%。
其他電子股，如華碩跌0.7%、大立光跌0.5%、緯創跌超過1%、國巨跌0.7%。聯發科來到盤上小漲、相對強勢。面板族群，彩晶、友達與群創早盤也漲1%以上。而今日盤面焦點為觀光概念股，六角8%以上，山富、亞都、雄獅漲超過1%。散裝航運中航漲逾5%，慧洋、新興、裕民、四維航漲2%。低軌衛星也不俗，耀登漲5%上下，宏觀、正文、惠特漲逾1%。