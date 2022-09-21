名家論壇》吳崑玉／菁英傲慢何時了？學霸誰人鳥？

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說過N次了，領先群的政治人物會瞬間滑落谷底，多是自殺，而非他殺。
高虹安的論文爭議，其實原本是有機會吵贏的。但一輪自驕自傲的學歷表述，原本是想鞏固自身學霸形象，卻反而顯露出她對學歷不如己者的鄙視、嫌棄、與傲慢。那是一種幾乎人人在職場上都遇見過的嘴臉，博士講話你閉嘴，官大一級壓死人，斜眼瞧你，下巴看人，爭強好勝，無時無刻不在展現自己菁英貴族的優越感，每分每秒都在想著證明自己比他人更優秀。動不動強調我是X家人，智商157，唸到哈佛博，其隱藏的語法皆是「我這麼優秀，你們不選我還要選誰？」「我這麼厲害，當然應該讓我來統治你們！」如果選情不利，可能還會嗆:「下次我就不會來了！」如果不小心選上，那種菁英的傲慢鐵定等比級數連跳三級，自認上通天文，下知地理，文能安邦，武可定國，講話沒帶個「朕」字或「本宮」，大姆指沒朝著自己鼻樑骨，都會覺得有點委屈了自己。
高抬自己也就算了，何苦踐踏中華大學呢？好歹這是間新竹地方人士經營的在地大學，不多不少起碼也有個幾百張選票，校長劉維琪也算是個藍營大老，起碼給他留點面子。更何況在林智堅論文案中，中華大學也狠狠的踹了前市長臨門一腳，沒有功勞也有苦勞。就算沒看大數據，也不該犯蠢犯到此種境界。這一切的一切，都起源於心底那一丁點的驕傲感，自焚於那一口憋不住的怨氣瓦斯。然後，然後就自爆了，沒有然後了。
其實高虹安的嘴臉並非孤例，而是台灣許多功成名就者、少年得志者、位高權重者，經常藏不住的菁英階級優越心態。職場上，愈愛報自己學歷經歷的，名片上不加博士二字就覺得份量不夠重的，沒事也要把厚厚皮夾拿出來閃一下的，吃個飯總要報告一晚自己豐功偉業的，這類人菁英優越感就愈重，其實也愈惹人厭而不自知。一個人會崇拜另一個人，是發自內心的，是從他的舉手投足中，話語哲理中能學到東西，自動產生孺慕之情的。喜歡聽大師講道，達賴說法，不是因為他的學歷，他是教主，或他有錢有勢，而是他能觸及人們的內心深處，印證到人們的生活經驗，感動到人們潛藏的情感。「世事洞明皆學問，人情練達即文章」，便是這個道理。等而下之者，才要以學歷、官位、財富、權勢、情緒壓人，因為他們自知內在不足，心底那個虛啊！無底洞啊！
真正有料的人，不需要如此這般強勢推銷自己的學經歷。年輕時聽過一場南方朔大師的演講，他聊到自己當一個「民間學者」的心路歷程。他說自己沒有傲人學歷，為了養家活口只得賣文為生，但寫文是一種掏空自己腦袋的行為，不能老是入不敷出，於是拼命看書，不知不覺就過了幾十年。他告訴聽眾，沒有學歷加持，當一個民間學者很辛苦，卻很快樂也很值得，台下的我也聽得入神，聽眾們也多沉醉於其妙語如珠。
另一次是聽到管理學大師許士軍的演講。他覺得台灣的管理學教育走偏了，管理學應該是一種Project，而不是一種Degree，但台灣都把管理學位當成一種Degree在經營販賣。真是一語驚醒夢中人，台灣學術界這種毛病撲天蓋地。許多學門原本都是為研究自然與社會狀況而生，應該是滿滿的各種貼近本地的研究方案。但咱們從教育部到各大學，無不追求學位與升等，糾結苦惱於SCI，或為了多包幾個政府標案而耗盡心神。民主化已經30多年，但我們的社會習慣與價值觀還是沒有脫離封建科舉，有個傲人學歷或顯赫官位就抖起來了，忘了自己是誰？不再追求真理，沒時間去將事物研究到通透，只想在名利間打轉，物盡其用十年寒窗好不容易得來的名器。結果多是學歷很好，但辦事不行，滿屋博士，卻老是出事。
真正麻煩的不是學歷，而是因學歷而來的變態菁英心態。基本上，「菁英」就是種「1 to 99」的結構敘述。所以，當一個人自命他是菁英，就已經在輕賤其他99%的人類。這種心態放在上流社會小圈圈裡也許還走得通，放到選舉裡便是一場災難。更可悲的是，許多上流菁英的成功，並非來自他的才氣與努力，而是儘憑家世或機運而取得，那只是一滴落對地方的精液，而不是來自讓人心服口服的才幹與能力。真正的菁英，不用表述自己的功績，旁人自動會看見他的突出與犀利，況且他做成的功業太多，表也表不完。
不停出現這些愛指著自己鼻子，翹著下巴看人的政治人物，其實是台灣社會的悲哀。這不全是黨派問題，而是一種社會通病。而且是一種不徹底改過來，這個社會好不起來的普遍流行病。當父母們總愛炫耀子女的名校學歷，老闆們驕傲於幫他提皮包的都是博士，動不動以皇上自居，職場上最懂技術的工頭老被高學歷主管霸凌，錄用升職依據的是其學歷家世，而非此人辦事能力，我們這個社會就還沒脫離八股科舉所遺留下來的扭曲價值觀，沒法抗拒菁英們的階級意識。自然也就無法認真務實的面對問題，解決問題，而且離平等、自由、民主的開放社會，還遠得很。
一個四十歲不到的年輕人，卻滿腦子如此這般的學歷優越感與菁英階級意識，真是個比悲傷更悲傷的故事。這是一場經典的公關災難，更是我們這個社會，滿清餘孽，黨國餘毒未淨，那種變態菁英文化依然生生不息的嚴重警告。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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