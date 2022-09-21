鄭朝方推「加油」、路平政見創意看板 吸引用路人目光
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方辦公室表示，繼中秋假期竹北市出現鄭朝方融合地景視覺的「市政得來速」政見看板，獲得熱烈討論後，今(21)日在竹北高鐵站附近再次露出第二波創意看板；這次是鄭朝方市長候選人成為聖火手，溫馨提醒駕駛「加油站在前方」。另外，大大的標語寫著「你為生活加油。讓朝方為竹北加滿油」。一是貼心的問候，一是霸氣宣告希望竹北能變更好的決心，讓看到的市民朋友感覺又溫暖，又能會心一笑。看板再次引發市民拍照打卡。鄭朝方表示，很多駕駛朋友跟他反應，在竹北許多道路上正常的加速，都覺得很顛簸，所以竹北道路真的需要加油！因此，鄭朝方團隊製作此看板，結合了加油站地景，同時也是宣示改善竹北的道路安全以及施工品質的決心。
鄭朝方進一步表示，竹北需要的「建設力」，其中首要解決的絕對是交通改善問題。「騎車路平好好行 開車不塞快快行」兩行字宣示了未來擔任竹北市長後，將優先執行兩個部分；一是路平專案優先，路燈亮、馬路平，讓竹北無論是汽機車或自行車都能有平穩且安全的道路，並且改善行人道。第二是解決竹北長久以來用路人共同的痛，就是塞車問題。鄭朝方說，經過長時間與相關交通規劃專家學者研討後，未來將力推竹市竹北交通改革連線，並向中央爭取相關建設經費，進行打通大新竹國道交通網計畫，逐步推動新闢環北路交流道、竹北新竹跨溪大橋等，以改善室內重要樞紐交通塞車問題。