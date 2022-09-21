蚊子叮包2個NG行為！破皮發炎致黑色素沉澱　嚴重恐留疤

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正確止癢方法
許多人會用指甲在叮咬的包上壓個「X」、或是用熱水敷在發癢部位，利用痛感/熱感來轉移對癢的感受，但陳昱璁表示這兩種方式都不推薦，因為指甲會傷皮膚，曾有患者使用指甲反覆壓印皮膚造成整片皮膚破皮流血，而指壓肌膚也會讓細胞釋放更多組織胺、熱水則會破壞皮脂膜使皮膚更為敏感，所以這麼做反而會更癢！
陳昱璁建議採用以下幾種方式，可減少對皮膚的刺激、使神經鈍化、降低癢感：
· 輕拍癢處、冰敷降溫、塗抹綠油精或萬金油有助於止癢，塗抹保濕產品可降低皮膚敏感度；
· 局部塗抹類固醇藥膏是最有效的止癢方式，可快速將癢感壓制下來，才不會越抓越癢。但需注意用量，建議由專業皮膚科醫師開立類固醇外用藥等處方；
· 嚴重大面積發癢時，應諮詢醫師開立口服抗組織胺或類固醇處理。
美白除疤
· 使用美白成分如麴酸(Kojic acid)、熊果素(Arbutin)、對苯二酚(Hydroquinone)、杜鵑花酸(Azelaic acid)、傳明酸(Tranexamic acid)等抑制黑色素合成；另外維他命C具有強大的抗氧化力，能淡化黑斑效果。陳昱璁提醒，雖然有些成分美妝店就買的到，建議還是要尋求醫師指示以避免發生不良反應，尤其兒童更不建議隨意使用；
· 對於表淺性的疤痕可使用化學處理，如果酸、杏仁酸、水楊酸、A酸能促進角質細胞代謝，將表淺黑色素帶走並改善暗沉；
· 黑色素沉澱較深層時會需要多次雷射技術慢慢處理；
· 透過防曬以避開紫外線，避免黑色素生成。
陳昱璁表示，網路上有很多號稱除疤神器、淡斑神奇藥膏，雖然蠻多都有醫師見證肯定，成分也沒有太大的問題，但由於每個人的膚質有所不同，建議嘗試之前先從小面積開始試用，或是向皮膚科醫師諮詢評估後再使用；當然最重要的是平日要做好防蚊措施，且隨身備好止癢藥膏，萬一被叮可快速消除紅腫癢！
本文經 皮膚科醫師陳昱璁 臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導
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