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蚊子叮包2個NG行為！破皮發炎致黑色素沉澱　嚴重恐留疤

蚊子叮包2個NG行為！破皮發炎致黑色素沉澱　嚴重恐留疤
蚊子叮包2個NG行為！破皮發炎致黑色素沉澱　嚴重恐留疤

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-21 10:30:43

被蚊蟲叮後會癢的要命，是因為叮人的雌蚊在吸血時會分泌唾液作為潤滑並避免血液凝固阻塞其口器，所注入的唾液會觸發我們自身免疫系統，因而釋放組織胺導致紅腫、癢等發炎反應；而小孩子被叮咬後所產生的免疫反應會較大，所以容易腫成一大包。皮膚科醫師提醒，被叮後瘙癢不但會越抓越癢，還會造成發炎反應促使黑色素沉澱，嚴重甚至會留下疤痕！

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皮膚科醫師陳昱璁在臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》指出，大部分的蚊蟲叮咬並不會就此留下疤痕，但若因為癢感難忍就搔抓不止，造成破皮、引起發炎反應，就會促使黑色素細胞生成黑色素沉澱，才會因此留疤。陳昱璁表示，雖然幾個月後疤痕的顏色會因自然代謝慢慢淡掉，且年紀愈輕的人或黑色素沉澱位置較淺層時淡化就愈快，但發炎、破皮受傷程度越嚴重，黑色素退的就越慢。

正確止癢方法

許多人會用指甲在叮咬的包上壓個「X」、或是用熱水敷在發癢部位，利用痛感/熱感來轉移對癢的感受，但陳昱璁表示這兩種方式都不推薦，因為指甲會傷皮膚，曾有患者使用指甲反覆壓印皮膚造成整片皮膚破皮流血，而指壓肌膚也會讓細胞釋放更多組織胺、熱水則會破壞皮脂膜使皮膚更為敏感，所以這麼做反而會更癢！

陳昱璁建議採用以下幾種方式，可減少對皮膚的刺激、使神經鈍化、降低癢感：

·        輕拍癢處、冰敷降溫、塗抹綠油精或萬金油有助於止癢，塗抹保濕產品可降低皮膚敏感度；

·        局部塗抹類固醇藥膏是最有效的止癢方式，可快速將癢感壓制下來，才不會越抓越癢。但需注意用量，建議由專業皮膚科醫師開立類固醇外用藥等處方；

·        嚴重大面積發癢時，應諮詢醫師開立口服抗組織胺或類固醇處理。

 

美白除疤

·        使用美白成分如麴酸(Kojic acid)、熊果素(Arbutin)、對苯二酚(Hydroquinone)、杜鵑花酸(Azelaic acid)、傳明酸(Tranexamic acid)等抑制黑色素合成；另外維他命C具有強大的抗氧化力，能淡化黑斑效果。陳昱璁提醒，雖然有些成分美妝店就買的到，建議還是要尋求醫師指示以避免發生不良反應，尤其兒童更不建議隨意使用；

·        對於表淺性的疤痕可使用化學處理，如果酸、杏仁酸、水楊酸、A酸能促進角質細胞代謝，將表淺黑色素帶走並改善暗沉；

·        黑色素沉澱較深層時會需要多次雷射技術慢慢處理；

·        透過防曬以避開紫外線，避免黑色素生成。

 

陳昱璁表示，網路上有很多號稱除疤神器、淡斑神奇藥膏，雖然蠻多都有醫師見證肯定，成分也沒有太大的問題，但由於每個人的膚質有所不同，建議嘗試之前先從小面積開始試用，或是向皮膚科醫師諮詢評估後再使用；當然最重要的是平日要做好防蚊措施，且隨身備好止癢藥膏，萬一被叮可快速消除紅腫癢！

 

本文經 皮膚科醫師陳昱璁 臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導

 

陳昱璁醫師 授權提供
陳昱璁醫師 授權提供
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