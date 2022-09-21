認識新住民文化　六藝劇團《南洋奇遇記》登場

台灣因為新住民的加入，讓文化更顯多元與豐富，然而，不管是語言或外表甚至於文化的差異，難免會讓人因為陌生而產生距離感，慈濟基金會在社區深耕、關懷新住民多年，期待在族群融合上，彼此之間能多點理解，消除歧見、和諧共處，近日下午慈濟基金會特地邀請六藝劇團在高雄靜思堂演出《南洋奇遇記》，透過童話故事背景、編排戲劇方式呈現，傳達各國迥異的文化內涵，達到彼此能互相尊重與包容的期望，親子在這場奇幻之旅的互動，寓教於樂了解新移民、新的文化背景。
故事講述在遙遠國度的一位女王即將登基，希望有人可以跟她一起治理國家，遂派出班傑明外出尋找人才，班傑明陸續在菲律賓找到了語言專長的人才、在泰國找到懂得尊重他人的人才、在印尼找到懂得包容他人的人才，因為印尼有一萬七千五百零八座島嶼，也稱萬島之國，最後，班傑明來到越南，在這裡找到強健體魄之人，旅途中也會穿插許多的知識，例如泰國的父親節、母親節是泰皇及皇后的生日；《南洋奇遇記》透過主角班傑明前往四個國家，學習及帶回不同的能力及人才，讓孩子除了了解自己的文化，也能尊重、包容他人的文化、風俗，六藝劇團演出的故事都是親子劇，就是希望家長陪孩子一同來看戲，親子共讀、共賞，回家後能有更好的溝通管道，親子一同成長。
慈濟基金會副執行長劉濟雨表示，政府與民間共同發揮慈善防災能量，將可促進效率與效能，為此，慈濟陸續與各縣市政府簽署合作共善備忘錄，共同為促進與推廣環保生態教育，靜思堂不僅是慈濟人在此活動，全年開放的靜思堂更是歡迎大家進來認識慈濟，這次邀請六藝劇團來到高雄靜思堂演出，現場共吸引一千一百名親子同樂欣賞。
六藝劇團說明，劇團成立宗旨就是希望把表演跟教育結合，因為團長劉克華本身也在學校教書，發現孩子在校學習到的主科教育，如國文、英文、數學等內容，都非常充分，但相對在藝術、人文的學習甚是薄弱，因此希望透過劇團的演出能帶給孩子在人生成長路上培養良好的品格，遂於二○○一年成立了六藝劇團，而六藝指的就是禮、樂、射、御、書、數等六種知能。