特企／「歐德三十 公益30」淨山淨林灘 紮根保育觀念！
你聽見「海哭的聲音嗎?」根據統計，全球每年有1270萬噸塑膠廢棄物流向海洋，2021年台灣所清除的海廢更高達1.5萬噸，各類塑膠品因無法分解，導致海洋生物誤食而亡，嚴重迫害人類萬物的生存環境。因此，「美國海洋保育協會（TOC）」發起每年9月第3個週六為「國際淨灘日」，呼籲各國響應淨灘活動；歐德集團秉持「取之社會，用之社會」，持續植樹減碳愛地球的「百林計劃」外，今（2022）年更透過「歐德三十 公益30」，在北中南發起「淨山淨林灘」活動，以實際行動守護台灣。
為了實踐「少塑變多數」護海行動，歐德集團同仁攜家帶眷，不畏風雨或艷陽高照，前往「新北三芝淺水灣」、「台中清水高美濕地」及「台南漁光島」等地挽袖淨林灘，撿拾廢棄的瓶罐、漁網、衣物、拖鞋、吸管、塑膠袋等，同仁表示「看到海灘滿地垃圾真的很心痛，希望藉由大家的力量，讓海洋恢復美麗原貌」；更有同仁說到「這次淨灘行動，讓孩子從小學習保育環境的重要，這麼有意義的活動，會踴躍參加。」
除了淨灘行動外，隨著國內疫情趨緩，許多民眾紛紛出走，到山林踏青郊遊，原本是享受大自然美景的無壓休閒，卻因為人類帶來的汙染與垃圾，破壞美麗原貌。因此，熱愛登山的歐德集團總經理江衍欣，便率領旗下店長與設計師們，來到「新竹十八尖山」舉辦健走淨山活動，一邊強身一邊撿拾步道上的垃圾、飲料杯罐、菸蒂與零食外包裝等，為「守護山林」盡心力；歐德集團還攜手「新北市林口區瑞平國小」師生，結合「健行」與「淨山」活動，落實環境教育理念，培養孩子尊重自然、尊重生命的態度，讓保育觀念向下紮根。
歐德集團董事長陳國都表示：「環保行動刻不容緩，為了留給下一代更美好的家園，在行動上必須有所改變，減少塑膠品使用、不再亂丟垃圾，希望日後不用凈山凈林灘，也能擁有美麗台灣。」