受美國通膨高於預期拖累　數字說話！全球股市急挫

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綜觀歐美主要市場，今年來十年期公債殖利率無不攀升超過170基點，如美國、加拿大、英國、法國等，而中國反其道而行出現殖利率下跌，反映其政策偏向寬鬆的腳步。
亞洲股市（韓國和新加坡除外）受美股影響普遍下跌，投資者日益擔心通膨持續和聯準會將更進取地收緊政策。債息上行令增長和其他對利率敏感的行業受壓，亞洲地區貨幣兌美元進一步疲弱，也削弱市場氣氛。8月份中國經濟活動數據超過預期，並公佈更多具支持性的宏觀政策（包括房地產和製造業／中小企政策），但未能提振市場氣氛，詳細數據顯示內需復甦仍然不均衡，房地產等領域繼續表現乏力。
美國消費物價指數核心通膨在8月份意外地加劇，主因為房屋成本、醫療護理和新車按月上漲。另一方面，整體消費物價指數通脹（包括食品和能源等波動項目）降至8.3%。美國活動數據顯示8月份零售銷售增長0.3%，預期為跌0.1%。由於消費開支繼續轉投服務業，加上能源價格回落，核心指標（撇除汽車和汽油）增長保持在0.3%，低於預測的0.5%。
滙豐投信投資長韋音如表示，雖然短期內美國升息屬意料之內，但利率急升對經濟影響的討論受到密切關注，投資者將尋找線索，了解明年將在何時停止升息。預期房屋數據（經濟內對利率較為敏感的行業）將顯示8月份建築許可減少，由7月份水平跌0.6%至4.5%。另一方面，7月份成屋銷售數據急跌5.9%，預期將再跌2.3%。這將使房屋銷售跌至2014年以來的低位。
亞洲方面，中國8月份經濟活動指標高於預期，受惠於政策寬鬆措施持續。汽車業、基礎設施投資和製造業資本開支等具有顯著政策支援的領域有所擴張，但房地產行業活動仍嚴重收縮，房屋相關零售項目也表現低迷。按月工業生產和零售銷售稍為減弱，但去年8月份基數較低，有助推高年增長。整體而言，工業生產由7月份的3.8%，增長至4.2%，受惠於在極端熱浪和電力需求強勁下，公用事業產出增長暫時急升。高科技生產繼續疲弱。零售銷售同比增長較高，受汽車需求推動，非汽車商品和餐飲服務亦有輕微改善。