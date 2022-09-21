特企／《薑餅人王國》X「BTS」打造世界級IP華麗合作！
《薑餅人王國》今（21）日公開與 BTS 雙強IP聯袂的超大型合作，並發布BTS演唱會概念的預告圖以BTS演唱會概念發想的遊戲內容，創造世界級巨星+世界級遊戲＝世界級IP的華麗合作！這次合作主題「Braver Together」(因為一起，所以勇敢)，是將以勇敢餅乾(GingerBrave Cookie)為代表，CookieRun系列遊戲所特有的價值「勇敢 (Braver)」，及BTS與粉絲之間懇切地想要「一起 (Together)」的意義相結合而成。世界級巨星與世界級遊戲相遇，為了讓粉絲們能一同享受，將焦點著重在拓展粉絲的感官體驗，攜手準備了精緻的內容。
在公開的合作預告海報中，可以看到在合作標語「Braver Together」(因為一起，所以勇敢) 以及BTS代表色的紫色燈光下展開舞臺的BTS 7名成員的剪影、還有拿着BTS後援會「A.R.M.Y」官方應援棒的餅乾們，展現了演唱會現場的生動氛圍。以像是真的在觀賞BTS演唱會般的預告圖爲主題，大大提高了玩家和粉絲們的期待感。而合作的核心，BTS 7位成員(RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)的預告內容，將從9月24日至30日依次公開。 在《薑餅人王國》的社群媒體上，可以看到7款形象照、14支影片等包含各成員面貌的內容。